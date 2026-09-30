Ремонт смартфона самотужки: наскільки це складно і чи вигідно з фінансової точки зору (фото)

Заміна акумулятора обійдеться набагато дешевше, ніж купівля нового пристрою.

Якщо екран смартфона в хорошому стані, продуктивність — цілком задовільна, а єдиною проблемою є акумулятор, тоді немає причин купувати новий пристрій, вважає експерт androidpolice.com.

Фахівець з'ясував, наскільки складно замінити батарею та чи вигідно це з фінансової точки зору.

Телефон не обов’язково стає застарілим лише через зношення акумулятора. Процесор, камери, дисплей і програмне забезпечення можуть, як і раніше, чудово справлятися з моїми завданнями, але необхідність частіше заряджати пристрій створює відчуття, що він уже віджив своє. Справа в тому, що через деградацію акумулятора скорочується час роботи телефону без підзарядки. Ємність літій-іонних акумуляторів знижується в міру проходження циклів заряджання, і зменшення часу автономної роботи — природна ознака старіння батареї.

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Це легко сприйняти як моральне старіння гаджета. Коли доводиться заряджати його посеред дня, носити з собою зовнішній акумулятор або постійно стежити за рівнем заряду, навіть ідеально працюючий пристрій починає здаватися кандидатом на заміну.

Смартфон можна відремонтувати, а не купувати новий Фото: cnet.com

Перш ніж вирішувати, що смартфону потрібен новий акумулятор, варто перевірити, на що саме витрачається енергія. В Android у розділі "Налаштування" — "Акумулятор" — "Використання акумулятора" можна побачити, які програми споживають найбільше енергії (хоча назва та розташування пунктів меню можуть відрізнятися залежно від виробника).

Якщо якась програма споживає надмірно багато енергії у фоновому режимі, обмеження її активності або зміна налаштувань може суттєво допомогти, не вимагаючи жодних змін у самому телефоні.

"Поспостерігайте за роботою акумулятора. Поступове скорочення часу автономної роботи протягом кількох років зазвичай свідчить про природний знос. Однак, якщо ви помітили раптове погіршення роботи акумулятора, варто з’ясувати причини, перш ніж робити висновок, що термін його служби добіг кінця", — радить автор.

У деяких нових моделях це завдання спрощено завдяки функції відображення інформації про стан акумулятора. Наприклад, на пристроях Google Pixel є екран "Стан акумулятора" (Battery health), де оцінюється залишкова ємність порівняно з початковою. Оскільки не кожен Android-смартфон оснащений такою функцією, на інших пристроях корисніше буде звернути увагу на характер розряду акумулятора та скористатися засобами діагностики від виробника.

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Якщо акумулятор — це єдине слабке місце в загалом хорошому телефоні, його заміна може обійтися набагато дешевше, ніж купівля нового пристрою.

Вартість заміни акумулятора становить близько 40 доларів. Це зовсім не те саме, що витрачати кілька сотень доларів на новий телефон лише через те, що старий почав швидше розряджатися.

Втім, заміна акумулятора не завжди є найкращим рішенням. Варто також враховувати вік телефону, наявність подальшої програмної підтримки та оновлень безпеки, загальний стан пристрою, а також те, чи не починають виходити з ладу інші компоненти. Якщо у смартфона тріснув екран, знизилася продуктивність або добігає кінця термін програмної підтримки, заміна акумулятора може бути недоцільною.

Раніше замінити акумулятор у телефоні було просто: потрібно було зняти задню кришку, вийняти старий акумулятор і вставити новий. У сучасних моделях все інакше. Акумулятори часто закріплюються за допомогою клею, а задня панель або дисплей також можуть бути приклеєні. Щоб дістатися до акумулятора, доводиться обережно розбирати корпус, видаляти клей, від’єднувати компоненти та стежити за тим, щоб нічого не пошкодити в процесі. Клей часто використовують для забезпечення міцності та водонепроникності, а також для того, щоб зробити пристрої тоншими, однак це значно ускладнює ремонт.

Смартфон Fairphone 6 Фото: Trusted Reviews

Є й практична причина, через яку акумулятори більше не розміщують у знімних пластикових відсіках. Сучасні акумулятори для смартфонів — це тонкі та гнучкі літій-іонні елементи, які потребують надійного кріплення всередині корпусу. Клей запобігає зміщенню акумулятора та його пошкодженню при контакті з іншими компонентами. Втім, це не означає, що всі сучасні телефони однаково складні в ремонті. Деякі виробники почали застосовувати конструктивні рішення, що спрощують заміну батареї.

Наприклад, у базі даних iFixit, яка оцінює ремонтопридатність пристроїв, зазначається, що в Fairphone 6 акумулятор можна замінити всього за кілька хвилин без використання клею, тоді як в інших моделях батареї, як і раніше, надійно приклеєні. Відвідування сервісного центру може не становити труднощів, однак для тих, хто хоче замінити акумулятор самостійно, різниця є досить суттєвою.

Те, що раніше займало лічені секунди, тепер може вимагати наявності відповідних інструментів, терпіння та готовності розібрати пристрій, конструкція якого спочатку не була розрахована на ремонт.

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