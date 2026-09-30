Не лише Samsung Galaxy S26: який Android-смартфон можна порівняти з iPhone 18 Pro Max (фото)

Якщо ви шукаєте новий телефон і хочете залишитися в екосистемі Android, варто звернути увагу на модель, аналогічну iPhone 18 Pro Max.

Чи існує Android-смартфон, який можна порівняти з iPhone 18 Pro Max, для тих, хто не хоче переходити до екосистеми Apple? Експерти вважають, що — так, пише bgr.com.

Не дивно, що Samsung Galaxy S26 Ultra, який заслуговує на всілякі похвали, займає ту саму нішу і за технічними характеристиками дуже наближений до конкурента. Різниця у фізичних розмірах незначна (Samsung трохи більший), і обидва телефони оснащені 12 ГБ оперативної пам’яті.

Ключова відмінність полягає в тому, що у Samsung є версія з 16 ГБ оперативної пам'яті. Apple компенсує це, пропонуючи варіант із накопичувачем на 2 ТБ, що на 1 ТБ більше, ніж у Samsung. Що стосується чіпсетів, то iPhone 18 Pro Max оснащений шестиядерним процесором, тоді як S26 Ultra отримав восьмиядерний чип. На папері восьмиядерний процесор Samsung (ядра Oryon V3 Phoenix L: 2 × 4,74 ГГц і 6 × 3,62 ГГц) повинен забезпечувати вищу багатоядерну продуктивність, тоді як iPhone теоретично повинен краще справлятися з одноядерними завданнями.

Видео дня

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

Мабуть, найістотніша відмінність між цими двома пристроями полягає в камерах. Флагманська модель Galaxy може перевершувати новий iPhone Pro за кількістю мегапікселів (а саме 200 МП у основного сенсора), проте iPhone 18 Pro Max оснащений камерою з фізичною змінною діафрагмою, яка може відкриватися та закриватися. Це може стати вагомим аргументом для любителів фотографії.

Чи варті своїх грошей iPhone 18 Pro Max і Samsung Galaxy S26

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Отже, що ж краще: iPhone 18 Pro Max чи Samsung Galaxy S26 Ultra? Ні те, ні інше — адже справедливо буде сказати, що відмінності між ними незначні. Звісно, можна вказати на те, що у нового iPhone 18 Pro Max ємність акумулятора на 500 мА·год більша (5567 мА·год), і назвати це доказом переваги, але в усіх інших аспектах конкуренція настільки щільна, що обидва телефони впораються з будь-якими завданнями. Ігри, фотозйомка, багатозадачність, функції штучного інтелекту — їм усе під силу. Це частково нагадує вибір між двома різними смаками морозива. Питання про те, чи варті вони своїх грошей, набагато цікавіше, але однозначної відповіді на нього немає.

Ціна за попереднім замовленням на iPhone 18 Pro Max становить 1299 доларів — стільки ж коштує Samsung Galaxy S26 із 256 ГБ вбудованої та 12 ГБ оперативної пам’яті. Якщо у вас є кошти і ви хочете придбати один із найпотужніших смартфонів на ринку, така покупка цілком виправдана. Однак, оскільки і звичайний Samsung Galaxy S26, і iPhone 17 Pro Max (який тепер належить до "минулого покоління") залишаються чудовими пристроями й коштують дешевше, перехід на новітні моделі обох виробників технічно не дає такого вже значного приросту можливостей, який виправдовував би ціну.

Смартфон Google Pixel 11 Pro Фото: Tom's Guide

Не варто забувати й про інших виробників. Наприклад, найновіший Google Pixel 11 Pro не надто відрізняється від попередника, але забезпечує продуктивність, порівнянну з новинками від Apple та Samsung, — при цьому він коштує на 200 доларів дешевше.

Загалом, поліпшення характеристик у 2026 році виявилися не настільки суттєвими, а справжній стрибок у розвитку поколінь, найімовірніше, відбудеться приблизно у 2027 році. Тому, якщо ваш нинішній телефон ще працює, можливо, краще почекати рік і придбати флагман, який дійсно виправдає і галас навколо нього, і витрачені кошти.

Раніше повідомлялося, наскільки складно та чи вигідно з фінансової точки зору ремонтувати смартфон, а не купувати новий.