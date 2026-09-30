Работает 3 дня без подзарядки: бюджетный смартфон Redmi удивил в тестах батареи на 7700 мАч
Телефон Xiaomi Redmi Note 17 5G проверили на автономность, и гаджет показал почти 20 часов активного использования благодаря аккумулятору на 7700 мАч.
Новинка превзошла предыдущие модели бренда, а также более дорогой Redmi Note 17 Pro. Результатами тестирования смартфона делятся эксперты издания GSMArena.
Характеристики и особенности Redmi Note 17 5G
Xiaomi Redmi Note 17 5G получил крупный 6,99-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+ (375 ppi). Смартфон использует 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 вместе с 6/8 ГБ ОЗУ — базовое решение, которое тратит мало энергии, но и производительностью не впечатляет. При этом камера стала проще: вместо прежнего 108-мегапиксельного датчика в Redmi Note 15 установлен модуль на 50 Мп. Емкость накопителя UFS 2.2 — 128/256 ГБ.
То есть в целом, поскольку сейчас кризис на рынке памяти и поставить железо мощнее этого, сохранив умеренную цену, не получилось, на батарее в Redmi Note 17 5G сделали главный акцент. По части процессора у смартфона выигрывают ранее вышедшие модели вроде POCO M8 Pro. Но как показали тесты, преимущество нового аппарата по части автономности неоспоримо.
Результаты тестов аккумулятора Redmi Note 17 5G
GSMArena Battery Test 2.0 — это комплексный тест, сочетающий в себе несколько сценариев, из которых потом выводится средний результат с определенным соотношением разных задач — показатель Active Use Score (индекс активного использования). У Redmi Note 17 это 19 часов 39 минут — почти на пять с половиной часов дольше прошлогоднего Redmi Note 15 5G (14 часов 11 минут).
Показатели батареи в отдельных заданиях в изоляции:
- Телефонные разговоры: 34 час 41 минута
- Просмотр видео: 26 часов 40 минут
- Веб-серфинг: 19 часов 14 минут
- Игры: 10 часов 58 минут
Скорость зарядки от фирменного адаптера мощностью 45 Вт оказалась умеренной. За 15 минут батарея набирает 23%, за полчаса — 41%, а на полное восполнение емкости до 100% уходит 1 час 25 минут. Модель также поддерживает реверсивную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт, работая как повербанк для других гаджетов.
Redmi Note 17 5G против главных конкурентов
В ходе тестирования выяснилось, что Redmi Note 17 5G работает дольше старшей модели Redmi Note 17 Pro (17 часов 31 минута). Несмотря на то что у версии Note 17 Pro батарея больше (8340 мАч), чипсет Snapdragon 6s Gen 4 расходует большее энергии в играх, а дисплей "прошки" имеет более высокое разрешение.
Лидерство по автономности в чартах GSMArena удерживает Realme 16T с АКБ на 8000 мАч (22 часа 42 минуты), однако у него установлен простой экран с разрешением 720p.
В свою очередь POCO M8 Pro с аккумулятором на 6500 мАч уступает по общему времени (16 часов 10 минут), но заряжается намного быстрее за счет адаптера на 100 Вт (83% за 30 минут).
Samsung Galaxy A37 с батареей на 5000 мАч остался далеко позади, проработав всего 13 часов 48 минут часов.
На практике, по словам обозревателей, емкости 7700 мАч в Redmi Note 17 5G спокойно хватает на два-три дня умеренной эксплуатации. Единственный минус — зарядка могла быть быстрее, хотя бы 67 Вт были бы уместны.
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