Работает 3 дня без подзарядки: бюджетный смартфон Redmi удивил в тестах батареи на 7700 мАч

Телефон Xiaomi Redmi Note 17 5G проверили на автономность, и гаджет показал почти 20 часов активного использования благодаря аккумулятору на 7700 мАч.

Новинка превзошла предыдущие модели бренда, а также более дорогой Redmi Note 17 Pro. Результатами тестирования смартфона делятся эксперты издания GSMArena.

Характеристики и особенности Redmi Note 17 5G

Xiaomi Redmi Note 17 5G получил крупный 6,99-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+ (375 ppi). Смартфон использует 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 вместе с 6/8 ГБ ОЗУ — базовое решение, которое тратит мало энергии, но и производительностью не впечатляет. При этом камера стала проще: вместо прежнего 108-мегапиксельного датчика в Redmi Note 15 установлен модуль на 50 Мп. Емкость накопителя UFS 2.2 — 128/256 ГБ.

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То есть в целом, поскольку сейчас кризис на рынке памяти и поставить железо мощнее этого, сохранив умеренную цену, не получилось, на батарее в Redmi Note 17 5G сделали главный акцент. По части процессора у смартфона выигрывают ранее вышедшие модели вроде POCO M8 Pro. Но как показали тесты, преимущество нового аппарата по части автономности неоспоримо.

Комплектация Redmi Note 17 5G Фото: gsmarena.com

Результаты тестов аккумулятора Redmi Note 17 5G

GSMArena Battery Test 2.0 — это комплексный тест, сочетающий в себе несколько сценариев, из которых потом выводится средний результат с определенным соотношением разных задач — показатель Active Use Score (индекс активного использования). У Redmi Note 17 это 19 часов 39 минут — почти на пять с половиной часов дольше прошлогоднего Redmi Note 15 5G (14 часов 11 минут).

Показатели батареи в отдельных заданиях в изоляции:

Телефонные разговоры: 34 час 41 минута

34 час 41 минута Просмотр видео: 26 часов 40 минут

26 часов 40 минут Веб-серфинг: 19 часов 14 минут

19 часов 14 минут Игры: 10 часов 58 минут

Тест батареи Redmi Note 17 5G от экспертов GSMArena Фото: gsmarena.com

Скорость зарядки от фирменного адаптера мощностью 45 Вт оказалась умеренной. За 15 минут батарея набирает 23%, за полчаса — 41%, а на полное восполнение емкости до 100% уходит 1 час 25 минут. Модель также поддерживает реверсивную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт, работая как повербанк для других гаджетов.

Redmi Note 17 5G против главных конкурентов

В ходе тестирования выяснилось, что Redmi Note 17 5G работает дольше старшей модели Redmi Note 17 Pro (17 часов 31 минута). Несмотря на то что у версии Note 17 Pro батарея больше (8340 мАч), чипсет Snapdragon 6s Gen 4 расходует большее энергии в играх, а дисплей "прошки" имеет более высокое разрешение.

Лидерство по автономности в чартах GSMArena удерживает Realme 16T с АКБ на 8000 мАч (22 часа 42 минуты), однако у него установлен простой экран с разрешением 720p.

В свою очередь POCO M8 Pro с аккумулятором на 6500 мАч уступает по общему времени (16 часов 10 минут), но заряжается намного быстрее за счет адаптера на 100 Вт (83% за 30 минут).

Samsung Galaxy A37 с батареей на 5000 мАч остался далеко позади, проработав всего 13 часов 48 минут часов.

На практике, по словам обозревателей, емкости 7700 мАч в Redmi Note 17 5G спокойно хватает на два-три дня умеренной эксплуатации. Единственный минус — зарядка могла быть быстрее, хотя бы 67 Вт были бы уместны.

Ранее сообщалось, что был обнародован официальный результат OnePlus 16 в AnTuTu.

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