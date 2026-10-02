Новый стандарт для Android: флагман с батареей 9000 мАч официально подтвержден (фото)

Будущий флагманский смартфон OnePlus 16 выйдет 12 октября с чрезвычайно мощным аккумулятором и поддержкой быстрой зарядки.

Аккумулятор OnePlus 16 станет самым емким в истории бренда. Слухи о его большой емкости подтвердил президент OnePlus China Ли Цзе Луи в своем блоге на Weibo.

Сообщается, что OnePlus 16 получит аккумулятор емкостью 9000 мАч, что является редкостью для современных флагманов высокого класса. Для сравнения, предыдущая модель OnePlus 15 имела аккумулятор емкостью 7300 мАч, что также считалось солидным показателем.

Рендер OnePlus 16 Фото: OnePlus

OnePlus, похоже, стремится установить новый стандарт автономности смартфона, не делая его громоздким. Аккумулятор OnePlus 16 будет поддерживать быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а также функцию bypass charging.

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Что касается других характеристик OnePlus 16, утечки указывают на процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 SoC, дисплей с поддержкой частоты обновления до 185 Гц, основную камеру на 200 МП, сверхширокоугольную камеру на 50 МП, телескопическую камеру на 50 МП, а также световые эффекты на задней панели цветового варианта Tomorrow's Starlight.

Напомним, что компания POCO официально представила недорогой смартфон C95 Pro с аккумулятором емкостью 7500 мАч.

Фокус также сообщал, что Xiaomi Redmi Note 17 5G проработал почти 20 часов от аккумулятора.