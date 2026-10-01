Доступный телефон POCO с аккумулятором 7500 мАч: что это за новинка и сколько стоит (фото)

POCO официально представила недорогой смартфон C95 Pro с аккумулятором емкостью 7500 мАч и крупным 6,9-дюймовым экраном на 120 Гц.

Новинка поступила в продажу по стартовой цене около 125 долларов, пишет Gizmochina.

Экран и главные параметры

POCO C95 Pro оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 1600x720 и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass 7i и получила тройную сертификацию TÜV Rheinland, подтвержающую безопасность для зрения при длительном чтении. Яркость экрана в режиме HBM достигает 825 нит, частота опроса сенсорного слоя — 240 Гц.

Телефон оборудован чипсетом MediaTek Helio G91-Ultra. Оперативной памяти здесь 6 или 8 ГБ с возможностью виртуального расширения до 16 ГБ за счет накопителя. Объем хранилища — до 256 ГБ. Аппарат поставляется с прошивкой HyperOS 3 на базе ОС Android 16.

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Дизайн и цвета POCO C95 Pro Фото: POCO

Батарея, камеры и корпус

Ключевой фишкой POCO C95 Pro стал аккумулятор на 7500 мАч. Производитель заявляет до 28 часов просмотра видео и до 91 часа прослушивания музыки на одном заряде. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и реверсивную зарядку на 22,5 Вт, то есть может подпитывать другие гаджеты по проводу как повербанк.

Основная камера получила 50-мегапиксельный фотосенсор, а фронтальный модуль имеет разрешение 8 Мп. Гаджет умеет вести одновременную запись видео с двух камер. Корпус аппарата защищен от пыли и брызг по стандарту IP64. Приятной особенностью стал аудиоразъем 3,5 мм для наушников, вдобавок предусмотрены стереодинамики, чип NFC и модуль Bluetooth 5.4.

Оригинальный источник сообщает о старте продаж в Сингапуре, но мы проверили и POCO C95 Pro уже есть в наличии у украинских ритейлеров.

Цены в Украине:

POCO C95 Pro 6/128GB — от 8 989 грн;

— от 8 989 грн; POCO C95 Pro 8/256GB — от 10 970 грн.

Телефон доступен в черном, синем и зеленом цветах.

Также Фокус писал про смартфоны с лучшими дисплеями 2026 года. В сентябре 2026 года бренды Honor, Xiaomi, Motorola IQOO и POCO вывели технологии экранов на новый уровень. Пиковая яркость до 10 000 нит, частота обновления до 165-185 Гц становятся стандартами в смартфонах.