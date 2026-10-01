Доступний телефон POCO з АКБ на 7500 мА·год: що це за новинка і скільки вона коштує (фото)

Компанія POCO офіційно представила недорогий смартфон C95 Pro з акумулятором ємністю 7500 мА·год та великим 6,9-дюймовим екраном із частотою оновлення 120 Гц.

Новинка надійшла у продаж за стартовою ціною близько 125 доларів, пише Gizmochina.

Екран та основні параметри

POCO C95 Pro оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 1600x720 та адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. Панель захищена склом Corning Gorilla Glass 7i та отримала потрійну сертифікацію TÜV Rheinland, що підтверджує безпеку для зору під час тривалого читання. Яскравість екрану в режимі HBM сягає 825 ніт, частота оновлення сенсорного шару — 240 Гц.

Телефон оснащений чіпсетом MediaTek Helio G91-Ultra. Об’єм оперативної пам’яті становить 6 або 8 ГБ із можливістю віртуального розширення до 16 ГБ за рахунок накопичувача. Об’єм пам’яті — до 256 ГБ. Пристрій постачається з прошивкою HyperOS 3 на базі ОС Android 16.

Видео дня

Дизайн та кольори POCO C95 Pro Фото: POCO

Акумулятор, камери та корпус

Головною особливістю POCO C95 Pro став акумулятор ємністю 7500 мА·год. Виробник заявляє про до 28 годин перегляду відео та до 91 години прослуховування музики на одному заряді. Смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт і реверсивну зарядку на 22,5 Вт, тобто може заряджати інші гаджети через кабель, як зовнішній акумулятор.

Основна камера оснащена 50-мегапіксельним фотосенсором, а фронтальний модуль має роздільну здатність 8 Мп. Гаджет підтримує одночасний запис відео з двох камер. Корпус пристрою захищений від пилу та бризок відповідно до стандарту IP64. Приємною особливістю став аудіороз'єм 3,5 мм для навушників, до того ж передбачені стереодинаміки, чіп NFC і модуль Bluetooth 5.4.

У першоджерелі йдеться про початок продажів у Сінгапурі, але ми перевірили — POCO C95 Pro вже є в наявності в українських роздрібних мережах.

Ціни в Україні:

POCO C95 Pro 6/128 ГБ — від 8 989 грн;

— від 8 989 грн; POCO C95 Pro 8/256 ГБ — від 10 970 грн.

Телефон доступний у чорному, синьому та зеленому кольорах.

Також Фокус писав про смартфони з найкращими дисплеями 2026 року. У вересні 2026 року бренди Honor, Xiaomi, Motorola IQOO та POCO вивели технології екранів на новий рівень. Пікова яскравість до 10 000 ніт, частота оновлення до 165–185 Гц стають стандартами у смартфонах.