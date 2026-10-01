Смартфони з найкращими дисплеями 2026 року: топ-7 моделей вересня (фото)

У вересні 2026 року бренди Honor, Xiaomi, Motorola IQOO та POCO вивели технології дисплеїв на новий рівень. Пікова яскравість до 10 000 ніт та частота оновлення до 165–185 Гц стають стандартами для смартфонів.

До того ж якісні матриці можна знайти не лише у флагманах, а й у бюджетних моделях.

Фокус зібрав сім смартфонів із видатними дисплеями, виділивши головні особливості панелей та доступні результати тестів.

Xiaomi 18 Pro Max

Флагман привертає увагу наявністю одразу двох високоякісних дисплеїв.

Основний 6,9-дюймовий екран LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2624x1208 підтримує 12-бітну глибину кольору (68 мільярдів відтінків), частоту оновлення 120 Гц та охоплення колірного діапазону BT.2020. Для захисту очей передбачено ШІМ із частотою 2160 Гц, а пікова яскравість сягає 4000 ніт під склом Dragon Crystal Glass 3. На задній панелі встановлено другий сенсорний OLED-екран розміром 2,9 дюйма (976x596) із частотою 120 Гц. Він працює як видошукач для селфі на основну камеру, виводить сповіщення, таймери та картки додатків.

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Дисплей Xiaomi 18 Pro Фото: TechRadar

В основі апаратного забезпечення — 2-нм чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом до 1 ТБ. Смартфон оснащений потрійною камерою Leica з двома сенсорами по 200 Мп і акумулятором на 8500 мА·год із 100-ватним дротовим та 50-ватним бездротовим заряджанням. Корпус захищений від води за стандартом IP68.

iQOO 16

Ця модель відрізняється підвищеною чіткістю зображення, високою частотою оновлення та рекордним рівнем HDR-яскравості.

Смартфон оснащений 6,85-дюймовим дисплеєм Samsung M16 AMOLED із роздільною здатністю 3168x1440 та високою щільністю пікселів 508 ppi. Екран працює з адаптивною частотою до 165 Гц та частотою оновлення сенсора 5000 Гц. В автоматичному режимі яскравість досягає 2800 ніт, а на невеликій ділянці екрана під час відтворення HDR-відео піковий показник сягає 10 000 ніт. Захист зору забезпечує поєднання функції DC dimming та ШІМ на 3300 Гц.

IQOO 16 став першим смартфоном з AMOLED-дисплеєм M16 (2K, 165 Гц, 6,85 дюйма) Фото: iQOO

Високу продуктивність забезпечує 2-нм процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 у поєднанні з пам’яттю LPDDR5X Ultra Pro та накопичувачем UFS 4.1. Використовується акумулятор ємністю 8400 мА·год із швидкою зарядкою на 100 Вт, а потрійна камера об’єднує модулі по 50 Мп із підтримкою запису відео у форматі 8K.

POCO F9 Pro

Смартфон вирізняється компактними розмірами, екраном із частотою оновлення 185 Гц та високим рівнем яскравості.

POCO F9 Pro оснащений 6,59-дюймовою OLED-панеллю з роздільною здатністю 2510x1156, глибиною кольору 12 біт і частотою оновлення 185 Гц у сумісних іграх. Заявлена пікова яскравість становить 10 000 ніт у HDR-сценах. Вимірювання підтверджують високий рівень: при ручному регулюванні екран видає 843 ніт, в авторежимі на 75% площі досягає 1270 ніт, а на 10% (білий) яскравість піднімається до 4100 ніт. Мінімальний поріг становить лише 1 ніт для читання вночі.

Дисплей POCO F9 Pro Фото: gsmarena.com

Усередині працює процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем стандарту UFS 4.1. Телефон оснащений 200-мегапіксельною основною камерою, 50-мегапіксельним телеоб’єктивом, стереодинаміки Bose та акумулятор ємністю 6330 мА·год із 100-ватним дротовим і 50-ватним бездротовим заряджанням. Корпус захищений за стандартом IP68.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max

Доступний середньокласний смартфон із надійною матрицею, запозиченою з дорожчих моделей цього бренду.

Модель оснащена 6,83-дюймовим екраном AMOLED із роздільною здатністю 2772x1280 (447 ppi), 12-бітною кольоровістю та частотою оновлення 120 Гц. Панель підтримує безпечний ШІМ 3840 Гц і захищена склом Gorilla Glass Victus 2. Заявлена пікова яскравість становить 3500 ніт. У тестах зафіксовано 948 ніт при ручному налаштуванні, 1109 ніт в автоматичному режимі та 3415 ніт на піку в HDR-роликах.

Дисплей Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max Фото: gsmarena.com

Платформа оснащена 4-нм чіпом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS 4.1. Головною перевагою моделі є акумулятор ємністю 10 000 мА·год із підтримкою 100-ватної зарядки. Корпус захищений від струменів гарячої води згідно зі стандартом IP68/IP69K.

Motorola Signature 27

Новий преміальний смартфон із вигнутим екраном та підвищеною частотою оновлення 165 Гц.

Телефон оснащений 6,8-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2780x1264, частотою оновлення 165 Гц та щільністю пікселів 449 ppi. Екран відображає 10-бітну палітру (1 мільярд кольорів), підтримує стандарти HDR10+ і Dolby Vision, а від відколів і подряпин його захищає скло Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

У пристрої встановлено передовий 2-нм процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом до 1 ТБ. На задній панелі розміщена потрійна камера з 200-Мп перископом та 50-Мп основним сенсором. Акумулятор ємністю 7000 мА·год підтримує 90-ватну дротову та 50-ватну бездротову зарядку. Корпус захищений відповідно до стандартів IP68/IP69 та армійського сертифіката MIL-STD-810H.

Honor Magic9 Pro Max

Флагман вирізняється рекордною частотою захисту від мерехтіння та антибліковим покриттям.

6,8-дюймова LTPO OLED-панель із роздільною здатністю 2868x1320 підтримує частоту оновлення 120 Гц та надвисоку частоту ШІМ 4320 Гц, що повністю виключає втому очей при низькій яскравості. Пікове значення досягає 10 000 ніт у локальній точці під час відтворення HDR. Екран має 10-бітну глибину кольору, спеціальне антиблікове покриття та захищений броньованим склом NanoCrystal Shield.

Екран Honor Magic 9 Pro Max Фото: Honor

Смартфон працює на 2-нм чіпі Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 і оснащений потрійною камерою з двома сенсорами по 200 Мп та режимом зйомки ARRI LogC3. У корпус вмонтовано акумулятор ємністю 8800 мА·год із 100-ватним дротовим та 80-ватним бездротовим заряджанням.

POCO F9 Ultra

Ця модель має збільшену діагональ екрана та нову енергоефективну субпіксельну структуру.

Великий 6,9-дюймовий дисплей пристрою оснащений AMOLED-матрицею покоління M11 із субпікселями HyperRGB. Роздільна здатність панелі становить 2608x1200 при щільності пікселів 416 ppi. Технологія HyperRGB зменшує товщину екранного модуля та знижує енергоспоживання. Екран підтримує 12-бітну глибину кольору, частоту оновлення до 185 Гц, стандарти Dolby Vision і HDR10+, а виміри показують 1283 ніт автояскравості та до 10 000 ніт у HDR-сценах.

Дисплей POCO F9 Ultra Фото: gsmarena.com

Телефон побудований на 3-нм чіпі Snapdragon 8 Elite Gen 5 з оперативною пам’яттю до 16 ГБ та сховищем на 1 ТБ. Пристрій оснащений камерою на 200 Мп з 5-кратним перископом, акумулятором ємністю 8050 мА·год із 100-ватним зарядним пристроєм та акустичною системою формату 2.1 від Bose з окремим сабвуфером на задній кришці.

Раніше повідомлялося про надійний смартфон Motorola за середньою ціною. Motorola презентувала субфлагманський смартфон Edge 70 Plus з ергономічним корпусом, акумулятором ємністю 6500 мА·год та основною камерою на 200 Мп.

Також "Фокус" повідомляв, що бюджетний смартфон Redmi здивував у тестах акумулятором на 7700 мА·год. Телефон Xiaomi Redmi Note 17 5G перевірили на автономність, і гаджет продемонстрував майже 20 годин активного використання завдяки акумулятору ємністю 7700 мА·год.