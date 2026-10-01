Смартфоны с лучшими дисплеями 2026 года: топ-7 моделей сентября (фото)

В сентябре 2026 года бренды Honor, Xiaomi, Motorola IQOO и POCO вывели технологии экранов на новый уровень. Пиковая яркость до 10 000 нит, частота обновления до 165-185 Гц становятся стандартами в смартфонах.

Вдобавок качественные матрицы можно найти не только у флагманов, но у бюджетных аппаратов.

Фокус собрал семь смартфонов с выдающимися дисплеями, выделив главные особенности панелей и доступные результаты тестов.

Xiaomi 18 Pro Max

Флагман привлекает внимание наличием сразу двух дисплеев высокого качества.

Основной 6,9-дюймовый экран LTPO AMOLED с разрешением 2624x1208 поддерживает 12-битную глубину цвета (68 миллиардов оттенков), частоту обновления 120 Гц и охват цветового диапазона BT.2020. Для защиты глаз предусмотрен ШИМ с частотой 2160 Гц, а пиковая яркость достигает 4000 нит под стеклом Dragon Crystal Glass 3. На задней панели установлен второй сенсорный OLED-экран на 2,9 дюйма (976x596) с частотой 120 Гц. Он работает как видоискатель для селфи на основную камеру, выводит уведомления, таймеры и карточки приложений.

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Дисплей Xiaomi 18 Pro Фото: TechRadar

В аппаратной основе — 2-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ. Смартфон оснащен тройной камерой Leica с двумя сенсорами по 200 Мп и батареей на 8500 мАч со 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой. Корпус защищен от воды по стандарту IP68.

iQOO 16

Модель делает ставку на повышенную четкость картинки, высокую частоту обновления и рекордный уровень HDR-яркости.

Телефон получил 6,85-дюймовую панель Samsung M16 AMOLED с разрешением 3168x1440 и высокой плотностью 508 ppi. Экран работает с адаптивной частотой до 165 Гц и опросом сенсора на скорости 5000 Гц. В автоматическом режиме яркость достигает 2800 нит, а на небольшом участке экрана в HDR-видео пиковый показатель доходит до 10 000 нит. Защиту зрения обеспечивает комбинация функции DC dimming и ШИМ на 3300 Гц.

IQOO 16 стал первым смартфоном с AMOLED-дисплеем M16 (2K, 165 Гц, 6.85 дюйма) Фото: iQOO

Быстродействие обеспечивает 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в связке с памятью LPDDR5X Ultra Pro и накопителем UFS 4.1. Используется батарея емкостью 8400 мАч с быстрой зарядкой на 100 Вт, а тройная камера объединяет модули по 50 Мп с поддержкой записи видео в 8K.

POCO F9 Pro

Смартфон предлагает компактные размеры, экран на 185 Гц и высокий запас яркости.

POCO F9 Pro оборудован 6,59-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2510x1156, глубиной цвета 12 бит и кадровой частотой 185 Гц в совместимых играх. Заявленная пиковая яркость составляет 10 000 нит в HDR-сценах. Замеры подтверждают высокий уровень: при ручной регулировке экран выдает 843 нит, в авторежиме на 75% площади достигает 1270 нит, а на 10% (белый) яркость поднимается до 4100 нит. Минимальный порог составляет всего 1 нит для чтения ночью.

Дисплей POCO F9 Pro Фото: gsmarena.com

Внутри работает процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем стандарта UFS 4.1. Телефон получил 200-Мп основную камеру, 50-Мп телефото-объектив, стереодинамики Bose и батарею на 6330 мАч со 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой. Корпус защищен по стандарту IP68.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max

Доступный субфлагман с надежной матрицей, перекочевавшей из более дорогих устройств бренда.

Модель укомплектована 6,83-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2772x1280 (447 ppi), 12-битной цветностью и частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает безопасный ШИМ 3840 Гц и прикрыта стеклом Gorilla Glass Victus 2. Заявленная пиковая яркость составляет 3500 нит. В тестах зафиксировано 948 нит при ручной настройке, 1109 нит в автоматическом режиме и 3415 нит на пике в HDR-роликах.

Дисплей Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max Фото: gsmarena.com

Платформа включает 4-нм чип Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.1. Главным преимуществом модели выступает аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки. Корпус защищен от струй горячей воды по стандарту IP68/IP69K.

Motorola Signature 27

Новый премиальный аппарат с изогнутым экраном и повышенной кадровой частотой 165 Гц.

Телефон получил 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 2780x1264, частотой 165 Гц и плотностью пикселей 449 ppi. Экран отображает 10-битную палитру (1 миллиард цветов), поддерживает стандарты HDR10+ и Dolby Vision, а от сколов и царапин его защищает стекло Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

В аппарате установлен передовой 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с 12 или 16 ГБ ОЗУ и накопителем до 1 ТБ. На тыльной стороне разместилась тройная камера с 200-Мп перископом и 50-Мп главным сенсором. Батарея на 7000 мАч поддерживает 90-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Корпус защищен по стандартам IP68/IP69 и армейскому сертификату MIL-STD-810H.

Honor Magic9 Pro Max

Флагман выделяется рекордной частотой защиты от мерцания и антибликовым слоем.

6,8-дюймовая LTPO OLED-панель с разрешением 2868x1320 поддерживает частоту 120 Гц и сверхвысокую частоту ШИМ 4320 Гц, полностью исключающую усталость глаз на низкой яркости. Пиковое значение достигает 10 000 нит в локальной точке при воспроизведении HDR. Экран имеет 10-битную глубину цвета, специальное антибликовое покрытие и защищен бронированным стеклом NanoCrystal Shield.

Экран Honor Magic 9 Pro Max Фото: Honor

Смартфон работает на 2-нм чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и предлагает тройную камеру с двумя датчиками по 200 Мп и режимом съемки ARRI LogC3. В корпус поместили аккумулятор емкостью 8800 мАч со 100-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядкой.

POCO F9 Ultra

Модель предлагает увеличенную диагональ экрана и новую энергоэффективную субпиксельную структуру.

Крупный 6,9-дюймовый дисплей аппарата получил AMOLED-матрицу поколения M11 с субпикселями HyperRGB. Разрешение панели составляет 2608x1200 при плотности пикселей 416 ppi. Технология HyperRGB снижает толщину экранного модуля и сокращает энергопотребление. Экран поддерживает 12-битную глубину цвета, частоту обновления до 185 Гц, стандарты Dolby Vision и HDR10+, а замеры показывают 1283 нит автояркости и до 10 000 нит в HDR-сценах.

Дисплей POCO F9 Ultra Фото: gsmarena.com

Телефон построен на 3-нм чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 с оперативной памятью до 16 ГБ и хранилищем на 1 ТБ. Аппарат укомплектован камерой на 200 Мп с 5-кратным перископом, батареей на 8050 мАч со 100-ваттной зарядкой и акустической системой формата 2.1 от Bose с отдельным сабвуфером на задней крышке.

Ранее сообщалось про надежный смартфон Motorola по средней цене. Motorola показала субфлагманский смартфон Edge 70 Plus с эргономичным корпусом, аккумулятором емкостью 6500 мАч и основной камерой на 200 Мп.

Также Фокус писал, что бюджетный смартфон Redmi удивил в тестах батареи на 7700 мАч. Телефон Xiaomi Redmi Note 17 5G проверили на автономность, и гаджет показал почти 20 часов активного использования благодаря аккумулятору на 7700 мАч.