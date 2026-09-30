Надежный смартфон Motorola по средней цене: впечатления от Edge 70 Plus (фото)

Motorola показала субфлагманский смартфон Edge 70 Plus с эргономичным корпусом, аккумулятором емкостью 6500 мАч и основной камерой на 200 Мп.

Первый отзыв на телефон публикуют обозреватели GSMArena.

Технические характеристики Motorola Edge 70 Plus

Дисплей: 6,78" AMOLED, 2772x1272, 144 Гц, 10 бит, HDR10+, пиковая яркость до 5200 нит, стекло Gorilla Glass 7i

6,78" AMOLED, 2772x1272, 144 Гц, 10 бит, HDR10+, пиковая яркость до 5200 нит, стекло Gorilla Glass 7i Процессор: 4-нм Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с видеоускорителем Adreno 810

4-нм Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с видеоускорителем Adreno 810 Память: 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X (расширение до 24 ГБ через RAM Boost), накопитель UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ

8 ГБ ОЗУ LPDDR5X (расширение до 24 ГБ через RAM Boost), накопитель UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ Камеры: главный датчик 200 Мп (f/1.8, OIS, dual-pixel PDAF) + макромодуль 2 Мп; фронтальная камера 32 Мп (видео 4K)

главный датчик 200 Мп (f/1.8, OIS, dual-pixel PDAF) + макромодуль 2 Мп; фронтальная камера 32 Мп (видео 4K) Батарея: 6500 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, реверсивная зарядка 7,5 Вт, поддержка сквозного питания (Bypass)

6500 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, реверсивная зарядка 7,5 Вт, поддержка сквозного питания (Bypass) Защита и корпус: стекло Gorilla Glass 7i или экокожа, защита от брызг IP64, армейский стандарт прочности MIL-STD-810H, вес 196 г

стекло Gorilla Glass 7i или экокожа, защита от брызг IP64, армейский стандарт прочности MIL-STD-810H, вес 196 г Звук и связь: стереодинамики Dolby Atmos, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, разъем USB Type-C

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Варианты оформления Motorola Edge 70 Plus Фото: gsmarena.com

Дизайн и материалы

В модели Edge 70 Plus производитель уделил внимание тактильным ощущения. И переднее стекло, и задняя панель имеют скругления сразу со всех четырех сторон. Радуют и тонкие рамки вокруг 6,78-дюймового экрана.

Каждый из четырех цветов палитры Pantone получил свою текстуру отделки. Темно-зеленый вариант Mountain View ощущается гладким как шелк, а серо-сиреневый Gray Lilac получил отделку под ацетат — оба покрытия меньше цепляются за ладонь. Нежно-голубой Milky Blue и приглушенный оливковый Sage имеют шероховатое покрытие soft-luxe, при этом синяя версия оказалась самой цепкой и наименее скользкой в руках.

Экран Motorola Edge 70 Plus Фото: gsmarena.com

Железо, камеры и сквозная зарядка

Аппарат оснащается 4-нм процессором среднего уровня Snapdragon 7s Gen 3. Предустановлена ОС Android 16 с гарантией трех крупных обновлений. Телефон поддерживает умные функции Google Gemini, режим Gemini Live и быстрый поиск Circle to Search.

Батареи на 6500 мАч хватает на 42 часа разговоров или 34 часа просмотра видео. Для любителей мобильных игр предусмотрен режим сквозной зарядки: ток подается напрямую на материнскую плату в обход аккумулятора, что предотвращает нагрев корпуса и защищает батарею от износа.

Смартфон Motorola Edge 70 Plus Фото: gsmarena.com

Блок камер выглядит массивно, но по факту здесь установлен только один рабочий 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и простой макрообъектив на 2 Мп. Сверхширокоугольной камеры в этой модели нет. Для селфи используется модуль на 32 Мп с записью 4K-роликов.

Цена в Европе:

Motorola Edge 70 Plus 8/256GB — около 599 евро.

В Украине смартфон пока не поступил в продажу, но ожидается.

Ранее сообщалось про альтернативу iPhone Duo с лучшей камерой. Смартфоны Apple iPhone Duo и Xiaomi 18 Fold имеют схожий дизайн и высококачественные гибкие дисплеи, однако они существенно отличаются по нескольким параметрам.