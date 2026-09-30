Надежный смартфон Motorola по средней цене: впечатления от Edge 70 Plus (фото)
Motorola показала субфлагманский смартфон Edge 70 Plus с эргономичным корпусом, аккумулятором емкостью 6500 мАч и основной камерой на 200 Мп.
Первый отзыв на телефон публикуют обозреватели GSMArena.
Технические характеристики Motorola Edge 70 Plus
- Дисплей: 6,78" AMOLED, 2772x1272, 144 Гц, 10 бит, HDR10+, пиковая яркость до 5200 нит, стекло Gorilla Glass 7i
- Процессор: 4-нм Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с видеоускорителем Adreno 810
- Память: 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X (расширение до 24 ГБ через RAM Boost), накопитель UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ
- Камеры: главный датчик 200 Мп (f/1.8, OIS, dual-pixel PDAF) + макромодуль 2 Мп; фронтальная камера 32 Мп (видео 4K)
- Батарея: 6500 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, реверсивная зарядка 7,5 Вт, поддержка сквозного питания (Bypass)
- Защита и корпус: стекло Gorilla Glass 7i или экокожа, защита от брызг IP64, армейский стандарт прочности MIL-STD-810H, вес 196 г
- Звук и связь: стереодинамики Dolby Atmos, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, разъем USB Type-C
Дизайн и материалы
В модели Edge 70 Plus производитель уделил внимание тактильным ощущения. И переднее стекло, и задняя панель имеют скругления сразу со всех четырех сторон. Радуют и тонкие рамки вокруг 6,78-дюймового экрана.
Каждый из четырех цветов палитры Pantone получил свою текстуру отделки. Темно-зеленый вариант Mountain View ощущается гладким как шелк, а серо-сиреневый Gray Lilac получил отделку под ацетат — оба покрытия меньше цепляются за ладонь. Нежно-голубой Milky Blue и приглушенный оливковый Sage имеют шероховатое покрытие soft-luxe, при этом синяя версия оказалась самой цепкой и наименее скользкой в руках.
Железо, камеры и сквозная зарядка
Аппарат оснащается 4-нм процессором среднего уровня Snapdragon 7s Gen 3. Предустановлена ОС Android 16 с гарантией трех крупных обновлений. Телефон поддерживает умные функции Google Gemini, режим Gemini Live и быстрый поиск Circle to Search.
Батареи на 6500 мАч хватает на 42 часа разговоров или 34 часа просмотра видео. Для любителей мобильных игр предусмотрен режим сквозной зарядки: ток подается напрямую на материнскую плату в обход аккумулятора, что предотвращает нагрев корпуса и защищает батарею от износа.
Блок камер выглядит массивно, но по факту здесь установлен только один рабочий 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и простой макрообъектив на 2 Мп. Сверхширокоугольной камеры в этой модели нет. Для селфи используется модуль на 32 Мп с записью 4K-роликов.
Цена в Европе:
- Motorola Edge 70 Plus 8/256GB — около 599 евро.
В Украине смартфон пока не поступил в продажу, но ожидается.
Ранее сообщалось про альтернативу iPhone Duo с лучшей камерой. Смартфоны Apple iPhone Duo и Xiaomi 18 Fold имеют схожий дизайн и высококачественные гибкие дисплеи, однако они существенно отличаются по нескольким параметрам.