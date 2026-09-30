Альтернатива iPhone Duo с лучшей камерой: какой смартфон рекомендует эксперт (фото)

Смартфоны Apple iPhone Duo и Xiaomi 18 Fold имеют схожий дизайн и высококачественные гибкие дисплеи, однако они существенно отличаются по нескольким параметрам.

Xiaomi 18 Fold весит меньше, чем iPhone Duo, и оснащен более универсальными камерами, тогда как преимуществом Apple стал первоклассный пользовательский интерфейс. Подробнее эти два смартфона сравнил эксперт портала ZDNET Прахар Ханна.

Аппаратное обеспечение и камеры

Xiaomi 18 Fold Фото: zdnet.com

Несмотря на более тонкий корпус, Xiaomi 18 Fold оснащен более емким аккумулятором на 6000 мАч и тройной задней камерой, включающей 200-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный телеобъективс 3,5-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. В целом Xiaomi превосходит конкурентов по универсальности камеры.

iPhone Duo оснащен основной и сверхширокоугольной камерами по 48 МП, тогда как телеобъектив отсутствует. Ханна также отметил, что система камер Apple не поддерживает такие функции, как съемка фотографий в формате ProRAW и запись видео в формате ProRES.

Видео дня

iPhone Duo Фото: zdnet.com

Что касается аккумулятора, iPhone Duo уступает Xiaomi 18 Fold по емкости. Зато Apple предлагает технологию MagSafe для беспроводной зарядки мощностью 25 Вт и поддержку магнитных аксессуаров, чего нельзя сказать о Xiaomi.

iPhone Duo работает на базе нового процессора A20 Pro, тогда как Xiaomi 18 Fold использует чип Xring 03 для обеспечения плавной работы. Эксперт отметил, что пока не может назвать лидера по производительности, ведь только собирается провести стресс-тестирование этих двух чипсетов.

ПО и интерфейс

iPhone Duo и Xiaomi 18 Fold Фото: zdnet.com

Одним из основных преимуществ Apple считается программное обеспечение. В iOS 27 для Duo было реализовано несколько продуманных штрихов, таких как мгновенный переход контента с внешнего экрана на главный. На Xiaomi 18 Fold проходит некоторое время, пока разворачивается внутренний дисплей.

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Кроме того, Ханна отметил, что при просмотре фильмов на сложенном iPhone Duo изображение смещается вверх, тогда как элементы управления располагаются в нижней половине. Через несколько секунд нижняя половина имитирует кадры видео, создавая зеркальный эффект, что является приятной деталью.

В свою очередь, Xiaomi 18 Fold может запускать больше приложений одновременно. Хотя на нем нет предустановленных сервисов Google или Play Store, для установки и настройки всех необходимых приложений потребуется всего несколько минут.

Напомним, что новый складной смартфон Vivo X Fold 6 уже появился на европейском рынке.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил камеры Huawei Pura X M и Samsung Galaxy Z Fold 8.