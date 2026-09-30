Альтернатива iPhone Duo з кращою камерою: який смартфон радить експерт (фото)

Смартфони Apple iPhone Duo та Xiaomi 18 Fold мають схожий дизайн та високоякісні гнучкі дисплеї, проте вони суттєво відрізняються у кількох аспектах.

Xiaomi 18 Fold важить менше, ніж iPhone Duo, та має більш універсальні камери, тоді як превагою Apple став першокласний користувацький інтерфейс. Детальніше ці два смартфони порівняв експерт порталу ZDNET Прахар Ханна.

Апаратне забезпечення та камери

Xiaomi 18 Fold Фото: zdnet.com

Попри тонший корпус, Xiaomi 18 Fold має більший акумулятор ємністю 6000 мАг та потрійну задню камеру, що включає 200 МП основну камеру, 50 МП телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом та 50 МП надширококутний об'єктив. Загалом Xiaomi перевершує конкурентів за універсальністю камери.

iPhone Duo має основну та надширококутну камери по 48 МП, тоді як телеоб'єктив у відсутній. Ханна також зазначив, що система камер Apple не підтримує такі функції, як зйомка фотографій ProRAW та запис відео ProRES.

Видео дня

iPhone Duo Фото: zdnet.com

Що стосується акумулятора, iPhone Duo поступається Xiaomi 18 Fold за ємністю. Натомість Apple пропонує технологію MagSafe для бездротової зарядки потужністю 25 Вт та підтримку магнітних аксесуарів, чого не можна сказати про Xiaomi.

iPhone Duo працює на базі нового процесора A20 Pro, тоді як Xiaomi 18 Fold використовує чип Xring 03 для забезпечення плавної роботи. Експерт зазначив, що поки не може назвати лідера за продуктивністю, адже лише збирається провести стрес-тестування цих двох чипсетів.

ПЗ та інтерфейс

iPhone Duo та Xiaomi 18 Fold Фото: zdnet.com

Однією з основних переваг Apple вважається програмне забезпечення. В iOS 27 для Duo було інтегровано кілька продуманих штрихів, як от миттєвий перехід контенту з зовнішнього екрана на головний. На Xiaomi 18 Fold проходить певний проміжок часу, коли викається внутрішній дисплей.

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Окрім того, Ханна зауважив, що при перегляді фільмів на складеному iPhone Duo ідео зміщується вгору, тоді як елементи керування розташовані в нижній половині. Через кілька секунд нижня половина імітує кадри відео, створюючи дзеркальний ефект, що є приємною деталлю.

Своєю чергою Xiaomi 18 Fold може запускати більше програм одночасно. Хоча на ньому немає попередньо встановлених сервісів Google або Play Store, потрібно лише кілька хвилин, щоб встановити та налаштувати всі необхідні програми.

Нагадаємо, новий складаний смартфон Vivo X Fold 6 вже з’явився на європейському ринку.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв камери Huawei Pura X M та Samsung Galaxy Z Fold 8.