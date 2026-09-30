Новий флагман Android з потужною камерою вже близько: ціна та параметри Vivo X Fold 6 (фото)

Компанія Vivo нещодавно представила флагманський смартфон X Fold 6 у Китаї. Тепер новинка доступна у Європі.

Смартфон Vivo X Fold 6 вже з'явився на сайті італійського інтернет-магазину, що дає уявлення про ціну та характеристики його міжнародної версії. На це звернув увагу портал GSMArena.

Vivo X Fold 6 пропонується у синьому та чорному кольорах з 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої пам’яті. Не виключено, що це єдина конфігурація пам’яті, що буде доступна на європейському ринку.

Vivo X Fold 6 в Європі Фото: Скриншот Vivo X Fold 6 в Європі Фото: Скриншот

За даними джерел, Vivo X Fold 6 отримав 8,02-дюймовий складаний AMOLED-екран з роздільною здатністю 2504x2312, восьмиядерний процесор з тактовою частотою до 4,21 ГГц, 200-мегапіксельну основну камеру, 50-мегапіксельну перископну телеоб'єктив, 50-мегапіксельну надширококутну камеру та 20-мегапіксельну фронтальну камеру.

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Акумулятор ємністю 6900 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт та бездротову зарядку. Примітно, що китайська версія Vivo X Fold 6 має батарею ємністю 7000 мАг.

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Габарити Vivo X Fold 6 становлять 157,2 x 74,3 x 9,9 мм у закритому вигляді. Смартфон важить 230 г, а також має клас захисту від пилу та води IP58.

Очікується, що він працюватиме одразу на Android 17 у поєднанні з власною операційною системою vivo OriginOS 7 Fold. Чутки свідчать, що глобальний Vivo X Fold 6 буде офіційно представлений 1 жовтня.

Ціна Vivo X Fold 6 — 2 135,90 євро (близько 108 730 грн).

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