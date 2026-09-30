Новый флагман Android с мощной камерой уже близко: цена и параметры Vivo X Fold 6 (фото)

Компания Vivo недавно представила флагманский смартфон X Fold 6 в Китае. Теперь новинка доступна в Европе.

Смартфон Vivo X Fold 6 уже появился на сайте итальянского интернет-магазина, что позволяет составить представление о цене и характеристиках его международной версии. На это обратил внимание портал GSMArena.

Vivo X Fold 6 предлагается в синем и черном цветах с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Не исключено, что это единственная конфигурация памяти, которая будет доступна на европейском рынке.

Vivo X Fold 6 в Европе Фото: Скриншот Vivo X Fold 6 в Европе Фото: Скриншот

По данным источников, Vivo X Fold 6 получил 8,02-дюймовый складной AMOLED-экран с разрешением 2504x2312, восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 4,21 ГГц, 200-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 20-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Аккумулятор емкостью 6900 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку. Примечательно, что китайская версия Vivo X Fold 6 оснащена аккумулятором емкостью 7000 мАч.

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Габариты Vivo X Fold 6 в сложенном состоянии составляют 157,2 x 74,3 x 9,9 мм. Смартфон весит 230 г и имеет класс защиты от пыли и воды IP58.

Ожидается, что он будет работать сразу на Android 17 в сочетании с собственной операционной системой vivo OriginOS 7 Fold. По слухам, глобальная версия Vivo X Fold 6 будет официально представлена 1 октября.

Цена Vivo X Fold 6 — 2 135,90 евро (около 108 730 грн).

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