Надійний смартфон Motorola за середньою ціною: враження від Edge 70 Plus (фото)

Motorola представила субфлагманський смартфон Edge 70 Plus з ергономічним корпусом, акумулятором ємністю 6500 мА·год та основною камерою на 200 Мп.

Перший огляд цього телефону опублікували оглядачі GSMArena.

Технічні характеристики Motorola Edge 70 Plus

Дисплей: 6,78" AMOLED, 2772x1272, 144 Гц, 10 біт, HDR10+, пікова яскравість до 5200 ніт, скло Gorilla Glass 7i

6,78" AMOLED, 2772x1272, 144 Гц, 10 біт, HDR10+, пікова яскравість до 5200 ніт, скло Gorilla Glass 7i Процесор: 4-нм Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 з відеоприскорювачем Adreno 810

4-нм Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 з відеоприскорювачем Adreno 810 Пам'ять: 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X (розширення до 24 ГБ за допомогою RAM Boost), накопичувач UFS 3.1 на 128 або 256 ГБ

8 ГБ ОЗУ LPDDR5X (розширення до 24 ГБ за допомогою RAM Boost), накопичувач UFS 3.1 на 128 або 256 ГБ Камери: основний датчик 200 Мп (f/1,8, OIS, dual-pixel PDAF) + макромодуль 2 Мп; фронтальна камера 32 Мп (відео 4K)

основний датчик 200 Мп (f/1,8, OIS, dual-pixel PDAF) + макромодуль 2 Мп; фронтальна камера 32 Мп (відео 4K) Акумулятор: 6500 мА·год, швидка дротова зарядка 45 Вт, реверсивна зарядка 7,5 Вт, підтримка наскрізного живлення (Bypass)

6500 мА·год, швидка дротова зарядка 45 Вт, реверсивна зарядка 7,5 Вт, підтримка наскрізного живлення (Bypass) Захист і корпус: скло Gorilla Glass 7i або екошкіра, захист від бризок IP64, армійський стандарт міцності MIL-STD-810H, вага 196 г

скло Gorilla Glass 7i або екошкіра, захист від бризок IP64, армійський стандарт міцності MIL-STD-810H, вага 196 г Звук і зв’язок: стереодинаміки Dolby Atmos, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, роз’єм USB Type-C

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Варіанти оформлення Motorola Edge 70 Plus Фото: gsmarena.com

Дизайн та матеріали

У моделі Edge 70 Plus виробник приділив увагу тактильним відчуттям. І переднє скло, і задня панель мають заокруглення з усіх чотирьох боків. Радують і тонкі рамки навколо 6,78-дюймового екрана.

Кожен із чотирьох кольорів палітри Pantone отримав свою текстуру оздоблення. Темно-зелений варіант Mountain View на дотик гладенький, як шовк, а сіро-бузковий Gray Lilac має оздоблення під ацетат — обидва покриття менше чіпляються за долоню. Ніжно-блакитний Milky Blue та приглушений оливковий Sage мають шорстке покриття soft-luxe, при цьому синя версія виявилася найчіпкішою та найменш слизькою в руках.

Екран Motorola Edge 70 Plus Фото: gsmarena.com

Зарядний пристрій, камери та функція заряджання на ходу

Пристрій оснащений 4-нм процесором середнього рівня Snapdragon 7s Gen 3. Встановлено ОС Android 16 із гарантією трьох великих оновлень. Телефон підтримує інтелектуальні функції Google Gemini, режим Gemini Live та швидкий пошук Circle to Search.

Акумулятора ємністю 6500 мА·год вистачає на 42 години розмов або 34 години перегляду відео. Для любителів мобільних ігор передбачено режим наскрізної зарядки: струм подається безпосередньо на материнську плату в обхід акумулятора, що запобігає нагріванню корпусу та захищає акумулятор від зносу.

Смартфон Motorola Edge 70 Plus Фото: gsmarena.com

Блок камер виглядає масивно, але насправді тут встановлено лише один робочий 200-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією та простий макрооб'єктив на 2 Мп. Надширококутної камери в цій моделі немає. Для селфі використовується модуль на 32 Мп із можливістю запису 4K-роликів.

Ціна в Європі:

Motorola Edge 70 Plus 8/256 ГБ — близько 599 євро.

В Україні цей смартфон поки що не надійшов у продаж, але очікується його поява.

Раніше повідомлялося про альтернативу iPhone Duo з кращою камерою. Смартфони Apple iPhone Duo та Xiaomi 18 Fold мають схожий дизайн і високоякісні гнучкі дисплеї, проте вони суттєво відрізняються за кількома параметрами.