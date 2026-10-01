Новий бюджетний смартфон на Android: майбутня модель HMD розсекречена до анонсу (фото)

Фінська компанія HMD, схоже, готується представити новий бюджетний смартфон на Android, ключові характеристики якого вже витекли у мережу.

Майбутній смартфон HMD нібито має кодову назву Darkhawk. Про це повідомив авторитетний інсайдер з ніком HMD_MEME'S у соціальній мережі X.

За даними інформатора, новинка HMD матиме плоский екран із частотою оновлення 120 Гц, 8 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор ємністю 6000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 33 Вт.

Витік про HMD Darkhawk Фото: Скриншот

Також відомо, що смартфон працюватиме на базі процесора MediaTek Helio G100. Пристрій дебютує під управлінням Android 17.

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Оскільки MediaTek Helio G100 являє собою чип початкового та середньо-бюджетного рівня для смартфонів з підтримкою тільки 4G, експерти припускають, що HMD Darkhawk належить до недорогого сегмента.

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Інші характеристики та точна дата анонсу поки не розголошуються.

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