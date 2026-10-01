Новый бюджетный смартфон на Android: будущая модель HMD раскрыта до анонса (фото)

Финская компания HMD, судя по всему, готовится представить новый бюджетный смартфон на Android, ключевые характеристики которого уже просочились в сеть.

Будущий смартфон HMD якобы носит кодовое название Darkhawk. Об этом сообщил авторитетный инсайдер с ником HMD_MEME'S в социальной сети X.

По словам источника, новая модель HMD будет оснащена плоским экраном с частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Утечка информации о HMD Darkhawk Фото: Скриншот

Также известно, что смартфон будет работать на базе процессора MediaTek Helio G100. Устройство дебютирует под управлением Android 17.

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Поскольку MediaTek Helio G100 представляет собой чип начального и среднебюджетного уровня для смартфонов с поддержкой только 4G, эксперты предполагают, что HMD Darkhawk относится к недорогому сегменту.

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Остальные характеристики и точная дата анонса пока не разглашаются.

Напомним, что компания Huawei официально представила флагманский смартфон Mate 90 Pro Max.

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