Одна из лучших камер и великолепный дисплей: вышел Huawei Mate 90 Pro Max (фото)

Компания Huawei официально представила флагманский смартфон Mate 90 Pro Max, который отличается мощной камерой, большим и ярким дисплеем, а также довольно ёмким аккумулятором.

Для Huawei Mate 90 Pro Max доступен коллекционный набор Pro Camera Kit с модульной камерой Z10 и другими аксессуарами. Основные характеристики и цену нового флагмана раскрыл портал GSMArena.

Камеры

Huawei Mate 90 Pro Max Фото: Скриншот

Huawei Mate 90 Pro Max оснащен основной камерой на 50 МП с 1/1,28-дюймовым сенсором RYYB, оптической стабилизацией изображения и плавной регулировкой диафрагмы в диапазоне от f/1,4 до f/4,0. Перископический телеобъектив на 200 МП получил 1/1,28-дюймовый сенсор RYYB с оптической стабилизацией изображения и 4-кратным оптическим зумом.

Сверхширокоугольная камера Huawei Mate 90 Pro Max имеет разрешение 40 МП, тогда как для селфи используется 13-мегапиксельный объектив в сочетании с 3D-камерой с датчиком глубины.

Видео дня

Huawei Mate 90 Pro Max с дополнительным модулем камеры Фото: Huawei

Кроме того, можно приобрести внешний модуль камеры Ruiying Z10, оснащенный собственным 1-дюймовым сенсором RYYB и поддерживающий 10-кратный непрерывный оптический зум. Модуль имеет фокусное расстояние 24–240 мм и диапазон диафрагмы от f/2,0 до f/4,5.

Другие характеристики

Huawei Mate 90 Pro Max Фото: Скриншот

Huawei Mate 90 Pro Max оснащен 6,9-дюймовым двухслойным LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 12 000 нит. Смартфон работает на процессоре Kirin 9050 Pro под управлением HarmonyOS 7.

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Аккумулятор емкостью 6800 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Также поддерживаются Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, StarLight E2.0, NFC и eSIM.

Huawei Mate 90 Pro Max Фото: Huawei Huawei Mate 90 Pro Max Фото: Huawei Huawei Mate 90 Pro Max Фото: Huawei Huawei Mate 90 Pro Max Фото: Huawei

Корпус Huawei Mate 90 Pro Max имеет степень защиты по стандарту IP69. Смартфон доступен в цветах Crystal White, Emerald Green, Obsidian Black и Rose Gold.

Цена Huawei Mate 90 Pro Max 12 ГБ/512 ГБ — 1 420 долларов.

Цена Huawei Mate 90 Pro Max 16 ГБ/512 ГБ — 1 490 долларов.

Цена Huawei Mate 90 Pro Max 16 ГБ/1 ТБ — 1 940 долларов.

Цена аксессуаров Pro Camera Kit — 2 910 долларов.

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