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Одна из лучших камер и великолепный дисплей: вышел Huawei Mate 90 Pro Max (фото)

Камера смартфона Huawei Mate 90 Pro Max
Huawei Mate 90 Pro Max | Фото: Скриншот

Компания Huawei официально представила флагманский смартфон Mate 90 Pro Max, который отличается мощной камерой, большим и ярким дисплеем, а также довольно ёмким аккумулятором.

Для Huawei Mate 90 Pro Max доступен коллекционный набор Pro Camera Kit с модульной камерой Z10 и другими аксессуарами. Основные характеристики и цену нового флагмана раскрыл портал GSMArena.

Камеры

Камера Huawei Mate 90 Pro Max
Huawei Mate 90 Pro Max
Фото: Скриншот

Huawei Mate 90 Pro Max оснащен основной камерой на 50 МП с 1/1,28-дюймовым сенсором RYYB, оптической стабилизацией изображения и плавной регулировкой диафрагмы в диапазоне от f/1,4 до f/4,0. Перископический телеобъектив на 200 МП получил 1/1,28-дюймовый сенсор RYYB с оптической стабилизацией изображения и 4-кратным оптическим зумом.

Сверхширокоугольная камера Huawei Mate 90 Pro Max имеет разрешение 40 МП, тогда как для селфи используется 13-мегапиксельный объектив в сочетании с 3D-камерой с датчиком глубины.

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Huawei Mate 90 Pro Max с дополнительным модулем камеры
Huawei Mate 90 Pro Max с дополнительным модулем камеры
Фото: Huawei

Кроме того, можно приобрести внешний модуль камеры Ruiying Z10, оснащенный собственным 1-дюймовым сенсором RYYB и поддерживающий 10-кратный непрерывный оптический зум. Модуль имеет фокусное расстояние 24–240 мм и диапазон диафрагмы от f/2,0 до f/4,5.

Другие характеристики

Телефон Huawei Mate 90 Pro Max
Huawei Mate 90 Pro Max
Фото: Скриншот

Huawei Mate 90 Pro Max оснащен 6,9-дюймовым двухслойным LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 12 000 нит. Смартфон работает на процессоре Kirin 9050 Pro под управлением HarmonyOS 7.

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Аккумулятор емкостью 6800 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Также поддерживаются Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, StarLight E2.0, NFC и eSIM.

Huawei Mate 90 Pro Max
Huawei Mate 90 Pro Max
Фото: Huawei
Huawei Mate 90 Pro Max
Huawei Mate 90 Pro Max
Фото: Huawei
Huawei Mate 90 Pro Max
Huawei Mate 90 Pro Max
Фото: Huawei
Huawei Mate 90 Pro Max
Huawei Mate 90 Pro Max
Фото: Huawei
Huawei Mate 90 Pro Max
Huawei Mate 90 Pro Max
Huawei Mate 90 Pro Max
Huawei Mate 90 Pro Max

Корпус Huawei Mate 90 Pro Max имеет степень защиты по стандарту IP69. Смартфон доступен в цветах Crystal White, Emerald Green, Obsidian Black и Rose Gold.

  • Цена Huawei Mate 90 Pro Max 12 ГБ/512 ГБ — 1 420 долларов.
  • Цена Huawei Mate 90 Pro Max 16 ГБ/512 ГБ — 1 490 долларов.
  • Цена Huawei Mate 90 Pro Max 16 ГБ/1 ТБ — 1 940 долларов.
  • Цена аксессуаров Pro Camera Kit — 2 910 долларов.

Напомним, что эксперт сравнил новые складные смартфоны с широким экраном Xiaomi 18 Fold и iPhone Duo.

Фокус также сообщал, что недавно представленный смартфон Vivo X Fold 6 появился на европейском рынке.