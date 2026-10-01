Одна з найкращих камер та чудовий дисплей: вийшов Huawei Mate 90 Pro Max (фото)

Компанія Huawei офіційно представила флагманський смартфон Mate 90 Pro Max, який вирізняється потужною камерою, великим та яскравим дисплеєм, а також доволі ємним акумулятором.

Для Huawei Mate 90 Pro Max доступний колекційний комплект Pro Camera Kit з модульною камерою Z10 та іншими аксесуарами. Ключові характеристики та ціну нового флагмана розкрив портал GSMArena.

Камери

Huawei Mate 90 Pro Max Фото: Скриншот

Huawei Mate 90 Pro Max оснащений основною камерою на 50 МП з 1/1,28-дюймовим сенсором RYYB з оптичною стабілізацією зображення та безперервною діафрагмою від f/1.4 до f/4.0. Перископічний телеоб'єктив на 200 МП отримав 1/1,28-дюймовий сенсор RYYB з оптичною стабілізацією зображення та 4-кратним оптичним зумом.

Надширококутна камера Huawei Mate 90 Pro Max має роздільну здатність 40 МП, тоді як для селфі використовується 13-мегапіксельний об’єктив разом із 3D-камерою з датчиком глибини.

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Huawei Mate 90 Pro Max з додатковим модулем камери Фото: Huawei

Додатково можна купити зовнішній модуль камери Ruiying Z10, оснащений власним 1-дюймовим сенсором RYYB та пропонує 10-кратний безперервний оптичний зум. Модуль пропонує фокусну відстань 24–240 мм та діапазон діафрагми від f/2.0 до f/4.5.

Інші характеристики

Huawei Mate 90 Pro Max Фото: Скриншот

Huawei Mate 90 Pro Max оснащений 6,9-дюймовим двошаровим LTPO OLED-дисплеєм з підтримкою частоти оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 12 000 ніт. Смартфон працює на процесорі Kirin 9050 Pro під управлінням HarmonyOS 7.

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Акумулятор ємністю 6800 мАг підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Також є підтримка Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, StarLight E2.0, NFC та eSIM.

Huawei Mate 90 Pro Max Фото: Huawei Huawei Mate 90 Pro Max Фото: Huawei Huawei Mate 90 Pro Max Фото: Huawei Huawei Mate 90 Pro Max Фото: Huawei

Корпус Huawei Mate 90 Pro Max захищений за стандартом IP69. Смартфон доступний у кольорах Crystal White, Emerald Green, Obsidian Black та Rose Gold.

Ціна Huawei Mate 90 Pro Max 12 ГБ/512 ГБ — 1 420 доларів.

Ціна Huawei Mate 90 Pro Max 16 ГБ/512 ГБ — 1 490 доларів.

Ціна Huawei Mate 90 Pro Max 16 ГБ/1 ТБ — 1 940 доларів.

Ціна аксесуарів Pro Camera Kit — 2910 доларів.

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