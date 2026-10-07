Новый недорогой телефон с мощной батареей на 8000 мАч: вышел Vivo Y32 (фото)

Компания Vivo незаметно выпустила на международных рынках новый бюджетный смартфон Y32, оснащенный емким аккумулятором.

Смартфон Vivo Y32 был замечен в нескольких странах, включая Бангладеш и Непал. Характеристики устройства опубликованы на местных сайтах Vivo.

Vivo Y32 пополнил серию Y, в которую уже входят несколько бюджетных моделей на базе Android, таких как Vivo Y500i и Y05. Новинка работает на базе 6-нм чипсета Unisoc T7300 с двумя ядрами с тактовой частотой 2,2 ГГц и шестью ядрами с частотой 2,0 ГГц. Доступно 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Память можно расширить до 2 ТБ.

Vivo Y32 Фото: Vivo

Смартфон оснащен 6,87-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1592 x 720 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Он имеет стереодинамики, боковой датчик отпечатков пальцев, степень защиты IP68/IP69 и работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.

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Одним из преимуществ Vivo Y32 стал аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Телефон также оснащен 50-мегапиксельной основной камерой в сочетании с 2-мегапиксельным датчиком глубины и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Vivo Y32 доступен в цветах Twilight Red и Sunset Orange. Толщина смартфона составляет 8,69 мм, а вес 229 г в цвете Twilight Red, тогда как в цвете Sunset Orange его толщина составляет 8,79 мм, а вес 230 г.

Vivo Y32 Фото: Vivo

Цена Vivo Y32 пока не разглашается. Предыдущая версия этого смартфона 2021 года выпуска стоила около 219 долларов (примерно 9 830 грн).

Напомним, что Honor представила бюджетный смартфон X5d s, который отличается дополнительным дисплеем на задней панели.

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