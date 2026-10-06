Новый флагманский смартфон Samsung уже скоро: цвета и цена Galaxy S27 Ultra (фото)
Компания Samsung готовится представить премиальный смартфон Galaxy S27 Ultra, фотографии которого уже просочились в сеть.
Рендеры Samsung Galaxy S27 Ultra, раскрывающие дизайн и цветовые варианты новинки, опубликовал портал Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера Ice Universe.
Судя по опубликованным изображениям, Galaxy S27 Ultra выйдет в черном, синем, розовом и белом цветах. Информатор также упомянул об особом фиолетовом оттенке, однако пока неясно, для кого он будет доступен.
Отметим, что нынешний флагман Galaxy S26 Ultra предлагается в фиолетовом, голубом и белом цветах. Также доступны эксклюзивные версии в розово-золотистом и серебристом цветах.
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Что касается других характеристик Galaxy S27 Ultra, по слухам, он будет оснащён большим 6,89-дюймовым дисплеем с технологией Privacy Display, аккумулятор емкостью около 5700 мАч и камеру с более естественной цветопередачей и улучшенным контролем светлых участков.
Galaxy S27 Ultra может быть оснащен новейшим флагманским процессором Qualcomm, сенсором ISOCELL HIP6 размером 1/1,3 дюйма для основной камеры и 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX855 для сверхширокоугольного объектива.
- Ожидаемая цена Samsung Galaxy S27 Ultra — 1399 долларов.
Напомним, что Samsung повысила цены на смартфоны серии Galaxy S26, за исключением одной модели.
Фокус также сообщал, что Honor выпустила бюджетный смартфон X5d s с дополнительным дисплеем.