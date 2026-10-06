Новий флагманський смартфон Samsung вже близько: кольори та ціна Galaxy S27 Ultra (фото)
Компанія Samsung готується представити преміальний смартфон Galaxy S27 Ultra, зображення якого вже витекли в мережу.
Рендери Samsung Galaxy S27 Ultra, які розкривають дизайн та кольори новинки, опублікував портал Gizmochina з посиланням на авторитетного інсайдера Ice Universe.
Судячи з оприлюднених зображень, Galaxy S27 Ultra вийде у чорному, синьому, рожевому та білому кольорах. Інформатор також згадав про особливий фіолетовий відтінок, проте наразі незрозуміло, для кого він буде доступний.
Заначимо, що нинішній флагман Galaxy S26 Ultra пропонується у фіолетовому, блакитному та білому варіантах. Також доступні ексклюзивні версії у рожево-золотистому та срібному кольорах.
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Що стосується інших характеристик Galaxy S27 Ultra, чутки вказують на великий 6,89-дюймовий дисплей з технологією Privacy Display, акумулятор ємністю близько 5700 мАг та камеру з природнішими кольорами та кращим контролем світлих ділянок.
Galaxy S27 Ultra може використовувати найновіший флагманський процесор Qualcomm, сенсор ISOCELL HIP6 розміром 1/1,3 дюйма для основної камери та 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX855 для надширококутного об'єктива.
- Очікувана ціна Samsung Galaxy S27 Ultra — 1399 доларів.
Нагадаємо, Samsung підвищила ціни на смартфони серії Galaxy S26 за винятком однієї моделі.
Фокус також повідомляв, що Honor випустила бюджетний смартфон X5d s з додатковим дисплеєм.