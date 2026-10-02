Смартфони Samsung несподівано подорожчали: названо всі моделі, які зросли в ціні

Компанія Samsung підвищила ціни на смартфони серії Galaxy S26 щонайменше на 100 доларів, як на європейському ринку, так і в інших регіонах.

Хоча смартфони, як правило, дешевшають через півроку після запуску, цьогорічна флагманська серія Samsung Galaxy S26 стала виключенням. На це звернув увагу портал GSMArena.

На регіональних сайтах Samsung зафіксовано зростання вартості Galaxy S26 , S26+ та S26 Ultra, тоді як ціни на доступніший флагман Galaxy S26 FE залишились незмінними. Йдеться про США, континентальну Європу, Велику Британію, Канаду та Індію.

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У випадку з Galaxy S26 Ultra з 1 ТБ пам’яті йдеться про подорожчання на цілих 200 доларів у США та 230 євро у Європі. Ціни на торішні флагмани Galaxy S25, схоже зберігаються стабільними.

Варто зазначити, що смартфони Apple та Google теж подорожчали цього року. За чутками, майбутня серія Samsung Galaxy S27 також принесе чергове підвищення цін.

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Зростання цін на Galaxy S26 у Європі

Samsung Galaxy S26 Ultra:

256 ГБ — з 1450 до 1550 євро.

512 ГБ — з 1650 до 1750 євро.

1 ТБ — з 1920 до 2150 євро.

Samsung Galaxy S26+:

256 ГБ — з 1250 до 1350 євро.

512 ГБ — з 1450 до 1550 євро.

Samsung Galaxy S26:

256 ГБ — з 1000 до 1100 євро.

512 ГБ — з 1200 до 1300 євро.

Нагадаємо, компанія Samsung представила бюджетні смартфони Galaxy M08 та Galaxy F08.

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