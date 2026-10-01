Акумулятор на 6000 мА·год і підтримка до 2032 року: представлені Galaxy M08 та Galaxy F08 (фото)

Компанія Samsung представила смартфони Galaxy M08 та Galaxy F08 з акумуляторами ємністю 6000 мА·год та камерами на 50 Мп.

Обидві новинки орієнтовані на ринок Індії, пише Gizmochina. Однак у українських магазинах саме зараз продається їхній прямий аналог — Galaxy A08, доповнює Фокус.

Характеристики Galaxy M08 та F08

Смартфони Galaxy M08 та F08 — це дві версії одного пристрою для різних торгових майданчиків. Телефони оснащено 6,7-дюймовим екраном PLS LCD з роздільною здатністю 1600x720. Корпус товщиною 8 мм важить 197 грамів і захищений від бризок води та пилу за стандартом IP64. Сканер відбитків пальців вбудований у бічну кнопку блокування.

Усередині встановлено класичний ультрабюджетний процесор MediaTek Helio G99+ з тактовою частотою до 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 64 ГБ. Пам’ять можна розширити за допомогою картки microSD об’ємом до 2 ТБ. На задній панелі розташована 50-мегапіксельна основна камера з автофокусом і 2-мегапіксельний датчик глибини, а спереду встановлена селфі-камера на 8 Мп. Акумулятор ємністю 6000 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 25 Вт (блок живлення доведеться купувати окремо). Телефони виходять з Android 17 на борту та отримають шість оновлень ОС і шість років патчів безпеки.

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Смартфон Samsung Galaxy A08 Фото: Samsung

Який аналог можна придбати в Україні: Galaxy A08

Оскільки серії Galaxy M та F традиційно не надходять до українських магазинів офіційно, Samsung Galaxy A08 4G — це наш місцевий варіант тих самих пристроїв.

Телефон оснащений тим самим 6,7-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 1600x720 та підтримкою частоти оновлення 90 Гц, чіп Helio G99, аналогічну 50-Мп камеру та акумулятор на 6000 мА·год із 25-ватним заряджанням. Корпус також захищений за стандартом IP64 і зберіг роз'єм 3,5 мм для навушників. При цьому для українського ринку доступна більш практична конфігурація з накопичувачем на 128 ГБ, однак оперативної пам'яті, на жаль, лише 4 ГБ.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy A08 4/128 ГБ — 10 699 грн.

Раніше повідомлялося про перші враження від серії Samsung Galaxy Tab S12. Компанія Samsung представила нове покоління топових планшетів Galaxy Tab S12+ та Tab S12 Ultra на базі процесорів MediaTek Dimensity 9500, які, за запевненнями виробника, отримуватимуть оновлення ОС протягом 7 років.