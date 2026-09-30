Найпотужніші планшети 2026 року? Перші враження від серії Samsung Galaxy Tab S12 (фото)

Samsung представила нове покоління топових планшетів Galaxy Tab S12+ та Tab S12 Ultra на базі процесорів MediaTek Dimensity 9500 із заявленим терміном оновлень ОС протягом 7 років.

Про вихід нових моделей повідомляє GSMArena, а першим відгуком про планшети ділиться оглядач Mobile Review.

Характеристики та відмінності Tab S12+ та S12 Ultra

Обидва пристрої оснащені процесором MediaTek Dimensity 9500 — це рішення, яке досить наближене до топових моделей. Гаджети працюють під управлінням Android 17 з оболонкою One UI 9. У прошивку додали багатовіконний режим із підтримкою панелі додатків та набір функцій штучного інтелекту Galaxy AI. Galaxy Tab S12 Ultra отримав 14,6-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2960x1848 і частотою оновлення 120 Гц. Товщина металевого корпусу зменшилася до 5,1 мм. Усередині встановлено акумулятор ємністю 11 600 мА·год із підтримкою дротового заряджання на 45 Вт. У комплекті — модуль Wi-Fi 7, подвійна задня камера (13 Мп + 8 Мп) та 12-Мп фронтальна камера.

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Galaxy Tab S12+ — більш компактна модель. Екран має діагональ 12,6 дюйма з роздільною здатністю 2800x1752 при тій самій частоті оновлення 120 Гц. Ємність акумулятора становить 10 600 мА·год, потужність зарядки — 45 Вт. Тут використовується бездротовий модуль Wi-Fi 6E, а ззаду — лише одна камера на 13 Мп. Обидва планшети підтримують стилус S Pen та карти пам’яті microSD об’ємом до 2 ТБ.

Планшети Samsung Galaxy Tab S12 Ultra та Tab S12+ Фото: Samsung

Ціни:

Samsung Galaxy Tab S12+ (12/256 ГБ) — від 1 199 доларів (1 329 євро).

— від 1 199 доларів (1 329 євро). Samsung Galaxy Tab S12 Ultra (12/256 ГБ) — від $1 399 (1 569 євро). Модель Ultra також вийде у версіях 12/512 ГБ та 16 ГБ / 1 ТБ. Продажі розпочнуться 7 жовтня у сірому та сріблястому кольорах.

Переваги та недоліки Galaxy Tab S12+ та S12 Ultra: думка експерта

Журналіст Mobile Review зазначає, що нова лінійка Tab S12 стала черговим прикладом стагнації на ринку дорогих планшетів. Товщина корпусу становить 5,1 мм, а не 5,4 мм, як у попередньому поколінні, але на практиці цього майже не помітно. Актуальний чіпсет від MediaTek у повсякденних завданнях за швидкістю важко відрізнити від рішення в Tab S8 Ultra 2022 року.

Відблиски на глянцевому склі — головний недолік гаджетів. Samsung так і не впровадила матове покриття з нанотравленням, яке вже є, наприклад, у топових iPad Pro. Антиблікові покриття стають стандартом ринку недарма — можна було б комфортно користуватися планшетами на вулиці або під яскравими лампами, але не в цьому випадку.

Відблиски на дисплеї Samsung Galaxy Tab S12 Ultra заважають на вулиці Фото: Telegram

З приємних дрібниць — у налаштуваннях One UI 9 відображається точна кількість циклів заряджання акумулятора. Як не дивно, у смартфонах Samsung цієї графи досі немає.

Тож який висновок? Не можна назвати Samsung Galaxy Tab S12+ та S12 Ultra поганими пристроями. Вони впораються із заявленими завданнями, а за наявності клавіатури навіть здатні замінити ноутбук у основних завданнях. А з огляду на термін підтримки ОС у 7 років, ними спокійно можна буде користуватися й 10 років. Можливість переглядати фільми та інший контент, користуватися основними додатками, читалками тощо не зникне навіть через такий термін.

Справа лише в тому, що попереднє покоління Tab S11 коштує дешевше і практично мало чим відрізняється. Якщо у вас уже є відносно новий Android-планшет з флагманської серії Samsung, переходити на новий точно немає сенсу.

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