Самые мощные планшеты 2026 года? Первые впечатления от серии Samsung Galaxy Tab S12 (фото)

Samsung представила новое поколение топовых планшетов Galaxy Tab S12+ и Tab S12 Ultra на процессорах MediaTek Dimensity 9500 и с заявленными 7 годами обновлений ОС.

О релизе новинок сообщает GSMArena, а первым отзывом на планшеты делится обозреватель Mobile Review.

Характеристики и отличия Tab S12+ и S12 Ultra

Оба аппарата оснащены процессором MediaTek Dimensity 9500 — достаточно близкое к топовым решение. Гаджеты трудятся под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9. В прошивку добавили многооконный режим с поддержкой трей приложений и набор ИИ-функций Galaxy AI. Galaxy Tab S12 Ultra получил 14,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2960x1848 и частотой обновления 120 Гц. Толщина металлического корпуса уменьшилась до 5,1 мм. Внутри установлена батарея емкостью 11 600 мАч с поддержкой проводной зарядки на 45 Вт. В наличии модуль Wi-Fi 7, двойная тыльная камера (13 Мп + 8 Мп) и 12-Мп фронталка.

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Galaxy Tab S12+ — более компактный вариант. Экран имеет диагональ 12,6 дюйма с разрешением 2800x1752 при той же кадровой частоте 120 Гц. Емкость аккумулятора составляет 10 600 мАч, мощность зарядки — 45 Вт. Здесь используется беспроводной модуль Wi-Fi 6E, а сзади только одна камера на 13 Мп. Оба планшета поддерживают стилус S Pen и карты памяти microSD объемом до 2 ТБ.

Планшеты Samsung Galaxy Tab S12 Ultra и Tab S12+ Фото: Samsung

Цены:

Samsung Galaxy Tab S12+ (12/256 ГБ) — от $1 199 (1 329 евро).

— от $1 199 (1 329 евро). Samsung Galaxy Tab S12 Ultra (12/256 ГБ) — от $1 399 (1 569 евро). Модель Ultra также выйдет в версиях 12/512 ГБ и 16 ГБ / 1 ТБ. Продажи стартуют 7 октября в сером и серебристом цветах.

Плюсы и минусы Galaxy Tab S12+ и S12 Ultra: мнение эксперта

Журналист Mobile Review отмечается, что новая линейка Tab S12 стала очередным примером застоя на рынке дорогих планшетов. Толщина корпуса стала 5,1 мм, а не 5,4 мм, как в прошлом поколении, но это незаметно на практике. Актуальный чипсет от MediaTek в повседневных задачах по скорости сложно отличить от решения в Tab S8 Ultra 2022 года.

Блики на глянцевом стекле — главный недостаток гаджетов. Samsung так и не внедрила матовое покрытие с нанотравлением, которое уже есть, например, у топовых iPad Pro. Антибликовые покрытия становятся стандартом рынка неспроста — можно было бы комфортно пользоваться планшетами на улице или под яркими лампами, но не в этом случае.

Блики на дисплее Samsung Galaxy Tab S12 Ultra мешают на улице Фото: Telegram

Из приятных мелочей — отображается точное число циклов заряда батареи в настройках One UI 9. Как ни странно, смартфонах Samsung этой графы до сих пор нет.

Что в итоге? Нельзя назвать Samsung Galaxy Tab S12+ и S12 Ultra плохими устройствами. С заявленными задачами они справятся, способны даже заменить ноутбук в главных задачах, если докупить клавиатуру. А учитывая срок поддержки ОС в 7 лет, ими спокойно можно будет пользоваться и 10 лет. Возможность смотреть фильмы и другой контент, пользоваться основными приложениями, читалками и так далее, не исчезнет даже спустя такой срок.

Нюанс просто в том, что предыдущее поколение Tab S11 стоит дешевле и мало чем отличается на практике. Если у вас уже есть относительный свежий Android-планшет флагманской серии Samsung, переходить точно нет смысла.

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