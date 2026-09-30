Недорогой, но надежный Android-планшет от Xiaomi: на какую модель стоит обратить внимание (фото)

Бюджетный планшет Redmi Pad 2 9.7 от Xiaomi может похвастаться алюминиевым корпусом, плавным дисплеем, рядом полезных функций и длительным сроком обновлений программного обеспечения.

Планшет Redmi Pad 2 9.7 ориентирован на функции, важные для повседневного использования. Своими впечатлениями от тестирования поделились эксперты портала Notebookcheck.

Как отмечают авторы обзора, алюминиевый корпус Redmi Pad 2 9.7 выглядит более престижно, чем можно было бы ожидать за такую цену. Узкие рамки дисплея придают планшету современный вид, а дисплей с частотой обновления 120 Гц соответствует моделям полноценного среднего класса.

Redmi Pad 2 9,7 Фото: notebookcheck.com

Производительности Redmi Pad 2 9.7 более чем достаточно для просмотра потокового видео, просмотра веб-страниц или социальных сетей, а также для повседневного использования во время учебы. По словам экспертов, этот планшет нельзя назвать очень быстрым, но он также не слишком медленный, как некоторые бюджетные модели от Motorola или Samsung.

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Еще одним преимуществом Redmi Pad 2 9.7 стала поддержка программного обеспечения. Планшет будет получать обновления Android до 2033 года, что не так часто встречается в этом ценовом сегменте.

В то же время следует учитывать, что Redmi Pad 2 9.7 не предназначен для того, чтобы полностью заменить ноутбук. Redmi делает акцент на классических преимуществах планшета, предлагая портативность, достаточно большой дисплей и удовлетворительную производительность для повседневной работы.

Цена Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 в Украине — от 6 500 грн.

Redmi Pad 2 9,7 Фото: notebookcheck.com

Напомним, что компания Xiaomi официально анонсировала флагманский планшет Pad 9 Pro Max.

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