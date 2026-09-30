Недорогий, але надійний Android-планшет від Xiaomi: на яку модель звернути увагу (фото)

Бюджетний планшет Redmi Pad 2 9.7 від Xiaomi може похвалитися алюмінієвим корпусом, плавним дисплеєм, низкою корисних функцій та тривалим терміном оновлень програмного забезпечення.

Планшет Redmi Pad 2 9.7 зосереджений на функціях, важливих для щоденного використання. Враженнями від тестування поділились експерти порталу Notebookcheck.

Як зазначають автори огляду, алюмінієвий корпус Redmi Pad 2 9.7 здається більш преміальним, ніж можна було б очікувати за таку ціну. Вузькі рамки дисплея надають планшету сучасного вигляду, а дисплей із частотою оновлення 120 Гц відповідає моделям повноцінного середнього класу.

Redmi Pad 2 9.7 Фото: notebookcheck.com

Продуктивності Redmi Pad 2 9.7 більш ніж достатньо для перегляду потокового відео, гортання вебсторінок чи соціальних мереж, а також для щоденного використання під час навчання. За словами експертів, цей планшет не можна назвати дуже швидким, але він також не є надто повільним, як деякі бюджетні моделі від Motorola чи Samsung.

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Ще однією перевагою Redmi Pad 2 9.7 стала підтримка програмного забезпечення. Планшет отримуватиме оновлення Android до 2033 року, що не так часто зустрічається у цьому ціновому сегменті.

Водночас варто враховувати, що Redmi Pad 2 9.7 не створений, щоб повноцінно замінити ноутбук. Redmi акцентує увагу на класичних перевагах планшета, пропонуючи портативність, достатньо великий дисплей та задовільну продуктивність для повсякденної роботи.

Ціна Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 в Україні — від 6 500 грн.

Redmi Pad 2 9.7 Фото: notebookcheck.com

Нагадаємо, Xiaomi офіційно анонсувала флагманський планшет Pad 9 Pro Max.

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