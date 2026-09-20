Найпотужніші Android-планшети 2026 року: розкрито новинки Samsung (фото)

Флагманські планшети Samsung Galaxy Tab S12 Plus та Galaxy Tab S12 Ultra повністю розсекретили ще до офіційного анонсу.

Пристрої будуть оснащені потужними процесорами, великими екранами з частотою оновлення 120 Гц та захистом від води за стандартом IP68, пише SammyFans.

Як повідомляється, обидва планшети побудовані на базі чіпсета MediaTek Dimensity 9500 і працюють під управлінням прошивки One UI 9.0 (ОС Android 17). Модель Galaxy Tab S12 Plus оснащена 12,6-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2800x1752. Старша модель Galaxy Tab S12 Ultra отримала екран діагоналлю 14,6 дюйма з роздільною здатністю 2960x1848. Обидві матриці підтримують частоту оновлення 120 Гц.

Galaxy Tab S12 Plus вийде з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ. Версія Galaxy Tab S12 Ultra додатково пропонуватиме конфігурацію з 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем ємністю 1 ТБ. Обидві моделі зберегли підтримку карт пам'яті microSD об'ємом до 2 ТБ.

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Ємність акумулятора Galaxy Tab S12 Plus збільшиться до 10 600 мА·год порівняно з попереднім поколінням. Модель Galaxy Tab S12 Ultra зберегла акумулятор ємністю 11 600 мА·год. Обидва пристрої підтримують швидку дротову зарядку потужністю до 45 Вт.

Комплект камер Galaxy Tab S12 Plus: тильна камера на 13 Мп та фронтальна камера на 12 Мп. Версія Ultra отримала ззаду додаткову надширококутну камеру на 8 Мп. Вага моделі Plus становить 555 грамів, а версія Ultra важить 693 грами. Корпуси обох планшетів захищені від пилу та води за стандартом IP68.

Презентація лінійки Galaxy Tab S12 запланована на 7 жовтня 2026 року. Планшети з’являться у продажу в сірому та сріблястому кольорах.

Очікувані ціни в Європі:

Samsung Galaxy Tab S12 Plus — від 1 299 євро.

— від 1 299 євро. Samsung Galaxy Tab S12 Ultra — від 1 539 євро.

Раніше повідомлялося, що вийшов планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max з акумулятором ємністю 12 000 мА·год. Компанія Xiaomi офіційно анонсувала флагманський планшет Pad 9 Pro Max, що працює на новому процесорі Xiaomi Xring O3.