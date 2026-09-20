Самые мощные Android-планшеты 2026 года: раскрыты новинки Samsung (фото)

Флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S12 Plus и Galaxy Tab S12 Ultra полностью рассекретили до официального анонса.

Устройства получат мощные процессоры, большие экраны на 120 Гц и защиту от воды IP68, пишет SammyFans.

Как сообщается, оба планшета построены на чипсете MediaTek Dimensity 9500 и работают под управлением прошивки One UI 9.0 (ОС Android 17). Модель Galaxy Tab S12 Plus оснащена 12,6-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2800x1752. Старший Galaxy Tab S12 Ultra получил экран диагональю 14,6 дюйма с разрешением 2960x1848. Обе матрицы поддерживают кадровую частоту 120 Гц.

Galaxy Tab S12 Plus выйдет с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Версия Galaxy Tab S12 Ultra дополнительно предложит конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем емкостью 1 ТБ. Обе модели сохранили поддержку карт памяти microSD объемом до 2 ТБ.

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Емкость батареи Galaxy Tab S12 Plus вырастет до 10 600 мАч по сравнению с прошлым поколением. Модель Galaxy Tab S12 Ultra сохранила аккумулятор на 11 600 мАч. Оба устройства поддерживают быструю проводную зарядку мощностью до 45 Вт.

Набор камер Galaxy Tab S12 Plus: тыльный датчик на 13 Мп и фронтальный объектив на 12 Мп. Версия Ultra получила сзади дополнительную сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. Вес модели Plus составляет 555 граммов, а версия Ultra весит 693 грамма. Корпуса обоих планшетов защищены от пыли и воды по стандарту IP68.

Презентация линейки Galaxy Tab S12 намечена на 7 октября 2026 года. Планшеты поступят в продажу в сером и серебристом цветах.

Ожидаемые цены в Европе:

Samsung Galaxy Tab S12 Plus — от 1 299 евро.

— от 1 299 евро. Samsung Galaxy Tab S12 Ultra — от 1 539 евро.

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