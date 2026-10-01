Батарея на 6000 мАч и поддержка до 2032 года: представлены Galaxy M08 и Galaxy F08 (фото)

Samsung показала смартфоны Galaxy M08 и Galaxy F08 с аккумуляторами емкостью 6000 мАч и камерами на 50 Мп.

Обе новинки ориентированы на рынок Индии, пишет Gizmochina. Однако в украинских магазинах прямо сейчас продается их прямой аналог — Galaxy A08, дополняет Фокус.

Параметры Galaxy M08 и F08

Смартфоны Galaxy M08 и F08 представляют собой две версии одного аппарата для разных торговых площадок. Телефоны оснастили 6,7-дюймовым экраном PLS LCD с разрешением 1600x720. Корпус толщиной 8 мм весит 197 граммов и защищен от водяных брызг и пыли по стандарту IP64. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку блокировки.

Внутри установлен классический ультрабюджетный процессор MediaTek Helio G99+ с частотой до 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Память можно расширить картой microSD объемом до 2 ТБ. На задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера с автофокусом и 2-Мп датчик глубины, а спереди установлена селфи-камера на 8 Мп. Батарея на 6000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт (блок питания придется докупать отдельно). Телефоны выходят с Android 17 на борту и получат шесть обновлений ОС и шесть лет патчей безопасности.

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Смартфон Samsung Galaxy A08 Фото: Samsung

Какой аналог можно купить в Украине: Galaxy A08

Поскольку серии Galaxy M и F традиционно не поставляются в украинские магазины официально, Samsung Galaxy A08 4G — наш локальный вариант тех же самых девайсов.

Телефон предлагает тот же 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 1600x720 и поддержкой 90 Гц, чип Helio G99, аналогичную 50-Мп камеру и батарею на 6000 мАч с 25-ваттной зарядкой. Корпус также защищен по стандарту IP64 и сохранил разъем 3,5 мм для наушников. При этом для украинского рынка доступна более практичная конфигурация с накопителем на 128 ГБ, однако оперативки, увы, только 4 ГБ.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy A08 4/128GB — 10 699 грн.

Ранее сообщалось про первые впечатления от серии Samsung Galaxy Tab S12. Samsung представила новое поколение топовых планшетов Galaxy Tab S12+ и Tab S12 Ultra на процессорах MediaTek Dimensity 9500 и с заявленными 7 годами обновлений ОС.