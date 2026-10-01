Samsung випустила перші навушники-кліпси: ціна та характеристики новинки (фото)

Компанія Samsung офіційно анонсувала свої перші відкриті навушники під назвою Galaxy Buds On. Вони будуть представлені в Південній Кореї 27 жовтня, після чого поступово виходитимуть на інші ринки.

Samsung Galaxy Buds On розташовуються навпроти слухового проходу, але не закривають його, що дозволяє користувачам краще чути навколишнє середовище. Характеристики та ціну навушників розкрив портал Gizmochina.

Конструкція Galaxy Buds On розроблена для розподілу тиску по вуху та забезпечення надійної фіксації під час руху. Samsung стверджує, що вивчила різні форми вух і відповідно відрегулювала розташування динаміків, батарей та гнучкого ремінця.

Galaxy Buds On Фото: Samsung

Galaxy Buds On підтримують сенсорне керування відтворенням музики та дзвінками. Звук обробляється динаміками TwinBoost. Також доступне автоматичне регулювання гучності, яке адаптує відтворення до навколишнього середовища.

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Навушники працюють на звуковій платформі Qualcomm Snapdragon S7 Gen 1 у поєднанні з підсилювачем класу D. Акумулятор має витримувати до 9,5 годин відтворення музики на одному заряді.

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Що стосується дзвінків, Galaxy Buds On використовують три мікрофони, датчик сприйняття голосу та штучний інтелект, який допомагає розрізняти голос власника від фонового шуму. Інтеграція з Galaxy AI також додає доступ до Gemini Live, що дозволяє використовувати голосові команди для доступу до ШІ.

Galaxy Buds On Фото: Samsung

Окрім того, Galaxy Buds On можуть розпізнавати жести головою. Їх можна використовувати для відповіді на дзвінки або їх завершення, відхилення будильників та перевірки сповіщень.

Ціна Samsung Galaxy Buds On — приблизно 220 доларів.

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