Samsung выпустила первые наушники-клипсы: цена и характеристики новинки (фото)

Компания Samsung официально анонсировала свои первые открытые наушники под названием Galaxy Buds On. Они будут представлены в Южной Корее 27 октября, после чего постепенно появятся на других рынках.

Samsung Galaxy Buds On располагаются напротив слухового прохода, но не закрывают его, что позволяет пользователям лучше слышать окружающую обстановку. Характеристики и цену наушников раскрыл портал Gizmochina.

Конструкция Galaxy Buds On разработана для распределения давления по уху и обеспечения надежной фиксации во время движения. Компания Samsung утверждает, что изучила различные формы ушей и соответственно скорректировала расположение динамиков, батарей и гибкого ремешка.

Galaxy Buds включены Фото: Samsung

Galaxy Buds On поддерживают сенсорное управление воспроизведением музыки и звонками. Звук обрабатывается динамиками TwinBoost. Также доступна функция автоматической регулировки громкости, которая адаптирует воспроизведение к окружающей обстановке.

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Наушники работают на звуковой платформе Qualcomm Snapdragon S7 Gen 1 в сочетании с усилителем класса D. Аккумулятор рассчитан на до 9,5 часов воспроизведения музыки на одном заряде.

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Что касается звонков, Galaxy Buds On используют три микрофона, датчик распознавания голоса и искусственный интеллект, который помогает отличать голос владельца от фонового шума. Интеграция с Galaxy AI также предоставляет доступ к Gemini Live, что позволяет использовать голосовые команды для доступа к ИИ.

Galaxy Buds включены Фото: Samsung

Кроме того, Galaxy Buds On могут распознавать жесты головой. Их можно использовать для ответа на звонки или их завершения, отклонения будильников и просмотра уведомлений.

Цена Samsung Galaxy Buds On — примерно 220 долларов.

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