Качественный звук по доступной цене: эксперт посоветовал альтернативу AirPods до 3 000 грн (фото)

Наушники Tribit FlyBuds C3 предлагают отличное качество звука, неплохое активное шумоподавление (ANC) и удобную посадку по довольно привлекательной цене.

Соотношение цены и характеристик делает Tribit FlyBuds C3 одними из лучших наушников 2026 года в своем сегменте. К такому выводу пришел эксперт портала Tom's Guide Эшли Тим.

Дизайн

Tribit FlyBuds C3 Фото: Tom's Guide

Благодаря черному покрытию с глянцевым блеском и металлическим деталям Tribit FlyBuds C3 выглядят гораздо дороже, чем они есть на самом деле. Класс защиты IP55 делает их идеальным выбором для прогулок под дождём и тренировок.

По словам Тима, Tribit FlyBuds C3 очень удобны при длительном ношении. Наушники поставляются с тремя амбушюрами разного размера. Вес одного наушника составляет около 4 г, благодаря чему их почти не чувствуешь в ушах.

Видео дня

Tribit FlyBuds C3 оснащены сенсорными элементами управления, которые оказались очень чувствительными. С помощью касаний можно воспроизводить или приостанавливать музыку, отвечать на звонки, а также активировать ANC.

Подключение

Для подключения к устройствам Tribit FlyBuds C3 используется Bluetooth 6.0, радиус действия которого составляет 1,2 метра. Они поддерживают многоточечное подключение, что позволяет легко подключаться к смартфону и ноутбуку одновременно. Наушники поддерживают кодеки SBC и AAC.

Качество звука

Tribit FlyBuds C3 Фото: Tom's Guide

Несмотря на доступную цену, Tribit FlyBuds C3 обеспечивают отличный звук. Автор отметил, что благодаря нескольким настройкам в сопутствующем приложении ему даже удалось добиться звучания, которого можно ожидать от AirPods 3.

Для превосходного звучания Тим рекомендует использовать эквалайзер с усиленными басами и пониженными высокими частотами, например, пресет BassX, или создать свой собственный. Без настроек высокие частоты иногда могут звучать едва различимо.

Шумоподавление

Тестирование показало, что Tribit FlyBuds C3 хорошо подавляют окружающие разговоры и тихую музыку. Всего доступно пять уровней ANC на выбор.

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Однако следует учитывать, что во время группового звонка шесть микрофонов и технология искусственного интеллекта не слишком помогли заглушить посторонние звуки. По словам собеседников, голос эксперта звучал очень гулко.

Аккумулятор

Tribit FlyBuds C3 Фото: Tom's Guide

Tribit FlyBuds C3 обеспечивают 8 часов прослушивания музыки при выключенной функции ANC. Вместе с зарядным чехлом это время увеличивается до 35 часов. При включенной функции ANC можно рассчитывать на 6 и 25 часов работы соответственно.

Вердикт

Тесты Tribit FlyBuds C3 показали, что не обязательно тратить много денег, чтобы получить хорошее качество звука, приличное шумоподавление, комфорт и великолепный дизайн. В то же время стоит учитывать, что высокие частоты по умолчанию довольно слабые, а качество звонков могло бы быть лучше.

Официальная розничная цена Tribit FlyBuds C3 в Европе — 49,99 евро (около 2 550 грн).

Напомним, что наушники Anker Soundcore Liberty 5 Pro отличаются эффективным ANC, сенсорным дисплеем и превосходным качеством звука, однако стоят дешевле, чем версия Pro Max.

Фокус также сообщал, что компания Ugreen представила недорогие беспроводные наушники HiTune T8, оснащенные рядом современных аудиофункций.