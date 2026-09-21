Функции флагмана по средней цене: какие наушники рекомендует эксперт в 2026 году (фото)

Наушники Anker Soundcore Liberty 5 Pro отличаются эффективным активным шумоподавлением, сенсорным дисплеем и превосходным качеством звука, но стоят дешевле, чем версия Pro Max.

Anker Soundcore Liberty 5 Pro позиционируются как наушники среднего класса, занимающие промежуточное звено между Liberty 5 и Liberty 5 Pro Max. Своими впечатлениями от тестирования наушников поделился эксперт портала PCMag Кристиан де Лупер.

Дизайн

Anker Soundcore Liberty 5 Pro Фото: PCMag

Наушники Anker Soundcore Liberty 5 Pro оснащены сменными стабилизаторами, которые удерживают их на месте. Для идеальной посадки можно выбрать один из трех размеров. Они выпускаются в черном, синем, розовом и белом цветах.

Корпус Liberty 5 Pro оснащен полноэкранным сенсорным дисплеем, который позволяет получить доступ к функциям и элементам управления, таким как режимы шума, звуковые профили и переключатели пространственного звука.

Видео дня

Anker Soundcore Liberty 5 Pro Фото: PCMag

Сами наушники также поддерживают сенсорное управление. По словам эксперта, оно работает хорошо, но пользоваться им несколько неудобно, поскольку каждое прикосновение сопровождается довольно громким звуком подтверждения.

Управление можно настроить по своему усмотрению через приложение. Приложение позволяет настроить желаемые функции для одиночного, двойного, тройного нажатия и нажатия с удержанием, среди которых — регулировка громкости, голосовой помощник, режим перевода и многое другое.

В комплект Anker Soundcore Liberty 5 Pro входят три дополнительные пары ушных насадок, две дополнительные пары амбушюр и короткий зарядный кабель USB-A–USB-C.

Шумоподавление

Anker Soundcore Liberty 5 Pro Фото: PCMag

В Anker Soundcore Liberty 5 Pro используется новый чип искусственного интеллекта Anker Thiu, который управляет работой активного шумоподавления (ANC) совместно с 10 датчиками. Автор отметил, что ANC работает очень хорошо для наушников в этой ценовой категории.

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В самолете наушники Anker Soundcore Liberty 5 Pro способны подавлять большую часть фонового шума, включая значительную долю низкочастотного гула двигателей. Система ANC сопровождается легким маскирующим шипением, однако оно незаметно при воспроизведении музыки.

В ходе тестирования Anker Soundcore Liberty 5 Pro также хорошо справились с шумом в кафе. Однако режим прозрачности оказался не самым удачным, поскольку наушники не могут воспроизводить высокие частоты, из-за чего окружающие звуки звучат несколько приглушенно.

Звук

Anker Soundcore Liberty 5 Pro Фото: PCMag

Эксперт высоко оценил звучание Anker Soundcore Liberty 5 Pro, отметив хороший бас, четкое разделение инструментов и насыщенное общее звучание. По умолчанию они настроены на низкие частоты, однако это можно изменить с помощью эквалайзера. Наушники также поддерживают пространственный звук, как и версия Pro Max.

Аккумулятор

Anker обещает 6,5 часов непрерывного воспроизведения музыки на одном заряде аккумулятора при включенном активном шумоподавлении. Вместе с зарядным чехлом наушники способны обеспечить до 28 часов прослушивания с ANC.

Быстрая зарядка через USB-C обеспечивает четыре часа воспроизведения всего за пять минут. Приятным бонусом также стала поддержка беспроводной зарядки через чехол.

Цена Anker Soundcore Liberty 5 Pro — 169,99 долларов (около 7 600 грн).

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