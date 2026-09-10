Отличный звук, ANC и средняя цена: вышли наушники Audio-Technica ATH-AL5NC (фото)

Японская компания Audio-Technica представила новые беспроводные наушники ATH-AL5NC, предназначенные для меломанов и геймеров.

Наушники Audio-Technica ATH-AL5NC обеспечивают звук высокого разрешения LDAC, активное шумоподавление (ANC), низкую задержку в играх, длительное время работы от аккумулятора и дополнительную возможность прослушивания через провод. Об этом говорится на сайте Audio-Technica.

Audio-Technica ATH-AL5NC

Наушники Audio-Technica ATH-AL5NC оснащены кодеком Hi-Res Audio LDAC и 53-мм драйверами, что позволяет им воспроизводить музыку высокого разрешения в диапазоне частот от 20 Гц до 40 кГц. Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 и могут подключаться к двум устройствам одновременно.

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Для геймеров Audio-Technica ATH-AL5NC предлагают режим с низкой задержкой благодаря встроенному MEMS-микрофону с диапазоном частот от 50 Гц до 10 кГц. Наушники также можно использовать с аудиокабелем длиной 1,2 м, чтобы избежать разряда батареи. В проводном режиме используется встроенный конденсаторный микрофон с частотным диапазоном от 100 Гц до 10 кГц.

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Наушники Audio-Technica ATH-AL5NC весят 240 г, имеют номинальное время работы до 50 часов с включенной функцией ANC и полностью заряжаются за 3,5 часа. Всего 15 минут зарядки обеспечивают 8 часов работы.

Рекомендуемая розничная цена Audio-Technica ATH-AL5NC — 279 долларов (около 12 430 грн).

Напомним, что Apple выпустила наушники AirPods 5 с улучшенным шумоподавлением и обновленным звуком.

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