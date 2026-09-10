Чудовий звук, ANC та середня ціна: вийшли навушники Audio-Technica ATH-AL5NC (фото)

Японська компанія Audio-Technica представила нові бездротові навушники ATH-AL5NC, призначені для меломанів та геймерів.

Навушники Audio-Technica ATH-AL5NC пропонують аудіо високої роздільної здатності LDAC, активне шумозаглушення (ANC), низьку затримку в іграх, тривалий час роботи від акумулятора та додаткове дротове відтворення. Про це йдеться на сайті Audio-Technica.

Audio-Technica ATH-AL5NC

Audio-Technica ATH-AL5NC оснащені кодеком Hi-Res Audio LDAC та 53-мм драйверами, що дозволяє їм відтворювати музику високої роздільної здатності в діапазоні частот від 20 Гц до 40 кГц. Навушники підтримують Bluetooth 5.3 та можуть підключатися до двох пристроїв одночасно.

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Для геймерів Audio-Technica ATH-AL5NC пропонують режим низької затримки завдяки вбудованому MEMS-мікрофону з діапазоном частот від 50 Гц до 10 кГц. Навушники також можна використовувати з аудіокабелем довжиною 1,2 м, щоб уникнути розряджання. У дротовому режимі використовується вбудований конденсаторний мікрофон, який має частотний діапазон від 100 Гц до 10 кГц.

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Audio-Technica ATH-AL5NC важать 240 г, мають номінальний час роботи до 50 годин з увімкненим ANC та повністю заряджаються за 3,5 години. Всього 15 хвилин заряджання забезпечують 8 годин роботи.

Рекомендована роздрібна ціна Audio-Technica ATH-AL5NC — 279 доларів (близько 12 430 грн).

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