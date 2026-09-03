Нові навушники Sony набагато дешевші, ніж очікувалось: розкрито ціни та дату виходу (фото)

Компанія Sony, схоже, збирається випустити бюджетні накладні навушники WH-CH730N та WH-CH530. Перші деталі про новинки вже просочились в мережу.

Навушники Sony WH-CH730N та Sony WH-CH530 можуть надійти у продаж вже 7 вересня за значно нижчими цінами, ніж передбачалося раніше. Про це повідомив інсайдер Роланд Квандт в соціальній мережі X.

Sony WH-CH730N

Кольори Sony WH-CH730N Фото: Roland Quandt

Sony WH-CH730N стануть наступниками моделі WH-CH720N, яка була випущена на початку 2023 року за ціною 149 євро. Нова модель, ймовірно, збереже активне шумозаглушення (ANC) та основні функції підключення, включаючи Bluetooth, 3,5-мм аудіороз'єм для дротового прослуховування та інтерфейс заряджання USB Type-C.

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Вага Sony WH-CH730N становить 220 г, що майже на 30 г більше, ніж у попередника. Очікується, що навушники вийдуть у чорному, рожевому, синьому та пісочному кольорах, хоча офіційні маркетингові назви можуть відрізнятися.

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Ціна Sony WH-CH730N — 69,99 євро (близько 3 620 грн).

Sony WH-CH530

Кольори Sony WH-CH530 Фото: Roland Quandt

Sony WH-CH530 — це навушники ультрабюджетного рівня, які не мають преміальних функцій, таких як ANC. Судячи з витоку, ця модель вийде в чорному, синьому, м'ятно-зеленому, рожевому та білому кольорах.

Ціна Sony WH-CH530 — 34,99 євро (близько 1 810 грн).

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