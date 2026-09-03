Новые наушники Sony гораздо дешевле, чем ожидалось: раскрыты цены и дата выхода (фото)

Компания Sony, судя по всему, собирается выпустить бюджетные накладные наушники WH-CH730N и WH-CH530. Первые подробности о новинках уже просочились в сеть.

Наушники Sony WH-CH730N и Sony WH-CH530 могут поступить в продажу уже 7 сентября по значительно более низким ценам, чем предполагалось ранее. Об этом сообщил инсайдер Роланд Квандт в социальной сети X.

Sony WH-CH730N

Цвета Sony WH-CH730N Фото: Roland Quandt

Sony WH-CH730N станут преемниками модели WH-CH720N, которая была выпущена в начале 2023 года по цене 149 евро. Новая модель, вероятно, сохранит активное шумоподавление (ANC) и основные возможности подключения, включая Bluetooth, 3,5-мм аудиоразъем для проводного прослушивания и интерфейс зарядки USB Type-C.

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Вес Sony WH-CH730N составляет 220 г, что почти на 30 г больше, чем у предшественника. Ожидается, что наушники будут доступны в черном, розовом, синем и песочном цветах, хотя официальные маркетинговые названия могут отличаться.

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Цена Sony WH-CH730N — 69,99 евро (около 3 620 грн).

Sony WH-CH530

Цвета Sony WH-CH530 Фото: Roland Quandt

Sony WH-CH530 — это наушники ультрабюджетного уровня, не обладающие премиальными функциями, такими как ANC. Судя по утечке, эта модель будет доступна в черном, синем, мятно-зеленом, розовом и белом цветах.

Цена Sony WH-CH530 — 34,99 евро (около 1 810 грн).

Напомним, что компания Anker представила беспроводные открытые наушники Soundcore AeroClip 2.

Фокус также сообщал, что компания Edifier анонсировала новые беспроводные накладные наушники W800NB.