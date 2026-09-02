Недорогие наушники с ANC и пространственным звуком: сколько стоит новинка от Edifier (фото)

Компания Edifier анонсировала новые беспроводные накладные наушники W800NB, которые предлагают ряд премиальных функций по доступной цене.

К преимуществам Edifier W800NB относятся активное шумоподавление (ANC), LDAC, пространственный звук и длительное время работы от аккумулятора. Наушники уже появились в таких магазинах, как JD.com.

Амбушюры Edifier W800NB изготовлены из упругого материала с эффектом памяти, что должно сделать их удобными для длительного прослушивания. Четырехосная плавающая конструкция также позволяет амбушюрам двигаться и регулироваться более естественно. Вес наушников составляет 250 г.

Edifier W800NB Фото: Edifier

Для воспроизведения звука в Edifier W800NB используются 40-миллиметровые динамические драйверы, а также поддерживаются технологии Hi-Res Audio Wireless и LDAC при условии, что подключенный телефон или компьютер поддерживает этот кодек. Кроме того, доступен режим пространственного звука, который создает более широкое виртуальное звуковое поле.

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Edifier W800NB поддерживают голосовое управление и перевод в режиме реального времени. За звонки и голосовое управление отвечают три микрофона с функцией искусственного интеллекта. Через приложение доступны настройки эквалайзера, обновление прошивки, изменение назначения кнопок, детский режим, выбор языка голосовых подсказок и функция поиска наушников.

Edifier W800NB Фото: Edifier

Также стоит отметить, что эти бюджетные наушники обеспечивают ANC до 50 дБ. Всего имеется пять режимов шумоподавления, включая режим прозрачности и подавление шума ветра.

Edifier W800NB поддерживают Bluetooth 6.0 и могут подключаться одновременно к двум устройствам. Также предусмотрен игровой режим с низкой задержкой и поддержка проводного аудио. Edifier обещает до 118 часов воспроизведения на одном заряде без ANC и 60–70 часов с включенным ANC.

Цена Edifier W800NB — около 43 долларов.

Напомним, что компания Plaud представила беспроводные наушники One Explorer Edition, ориентированные на функции искусственного интеллекта.

Фокус также сообщал, что бренд Sennheiser анонсировал наушники Momentum True Wireless 5 со сменной батареей.