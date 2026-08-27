Превзошли Apple и Google: вышли новые наушники с искусственным интеллектом (фото)

Компания Plaud представила беспроводные наушники One Explorer Edition, ориентированные на функции искусственного интеллекта (ИИ).

Plaud утверждает, что One Explorer Edition предлагает оптимальный интерфейс для все более автономных систем искусственного интеллекта, призванных помогать пользователям, говорится на сайте бренда.

Plaud One Explorer Edition могут работать в обычном режиме, однако, находясь в футляре, они также способны выполнять некоторые интеллектуальные задачи. Наушники фиксируют личные разговоры, звонки, виртуальные совещания или просто размышления пользователя вслух.

Plaud One Explorer Edition

Искусственный интеллект Plaud Agent интегрируется с такими платформами, как Google Calendar, Notion и Slack, чтобы выполнять действия, которые пользователь диктует в наушники. Plaud Agent также создает готовые рабочие материалы — от электронных писем до документов и презентаций.

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Кроме того, наушники подключаются к Plaud Intelligence. Это платформа, которая позволяет пользователям выбирать из ряда передовых моделей искусственного интеллекта. По данным Plaud, в наушниках используется обновленная версия Intelligence с улучшенной памятью.

Эта возможность использовать любой ИИ по своему выбору дает Plaud One Explorer Edition существенное преимущество по сравнению с наушниками Apple и Google, которые подключаются только к собственным системам искусственного интеллекта.

Цена Plaud One Explorer Edition — 250 долларов (около 1 140 грн).

Напомним, немецкий бренд Sennheiser анонсировал беспроводные наушники Momentum True Wireless 5.

Фокус также сообщал, что компания 1MORE выпустила наушники AiClip S52 с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта.