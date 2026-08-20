Надежные наушники со сменной батареей: новинка Sennheiser официально анонсирована (фото)
Немецкий бренд аудиооборудования Sennheiser анонсировал беспроводные наушники Momentum True Wireless 5, которые стали преемниками модели Momentum True Wireless 4.
Sennheiser Momentum True Wireless 5 отличаются рядом улучшений по сравнению с предшественником, в том числе возможностью самостоятельно заменить аккумулятор. Подробности об этих наушниках раскрыл портал Gizmochina.
Как отмечается в издании, в большинстве беспроводных наушников аккумуляторы встроены навсегда, поэтому когда они изнашиваются, приходится покупать новую пару. Новинка Momentum стала исключением благодаря уникальной конструкции.
И наушники, и зарядный чехол Momentum True Wireless 5 можно разобрать с помощью небольшой отвертки. Поэтому, когда батарея окончательно разрядится, ее можно заменить.
Аккумулятор Momentum True Wireless 5 обеспечивает до 12 часов работы на одном заряде. Общее время работы вместе с зарядным чехлом составляет 40 часов, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью. Также доступна беспроводная зарядка по стандарту Qi.
Какие беспроводные наушники вы носите?
Momentum True Wireless 5 поддерживают Dolby Atmos, пространственный звук и интерактивное отслеживание положения головы. Для подключения наушники используют Bluetooth 6.0.
Кроме того, компания Sennheiser усовершенствовала амбушюры и дополнительно настроила адаптивное шумоподавление. Массив из четырех микрофонов отвечает как за шумоподавление, так и за более естественный режим прозрачности.
Наушники Momentum True Wireless выпущены в лавандово-фиолетовом, медном, джинсово-синем, графитовом и кремовом цветах. Все пять вариантов имеют металлическое покрытие. Начало продаж запланировано на 3 сентября.
- Цена Sennheiser Momentum True Wireless 5 — 299,95 долларов (около 13 388 грн).
Напомним, что наушники открытого типа Beyerdynamic Amiron ZERO превзошли по некоторым параметрам более дорогую модель популярного бренда Bose.
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