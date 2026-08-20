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Надежные наушники со сменной батареей: новинка Sennheiser официально анонсирована (фото)

Sennheiser Momentum True Wireless 5
Momentum True Wireless 5 | Фото: Sennheiser

Немецкий бренд аудиооборудования Sennheiser анонсировал беспроводные наушники Momentum True Wireless 5, которые стали преемниками модели Momentum True Wireless 4.

Sennheiser Momentum True Wireless 5 отличаются рядом улучшений по сравнению с предшественником, в том числе возможностью самостоятельно заменить аккумулятор. Подробности об этих наушниках раскрыл портал Gizmochina.

Как отмечается в издании, в большинстве беспроводных наушников аккумуляторы встроены навсегда, поэтому когда они изнашиваются, приходится покупать новую пару. Новинка Momentum стала исключением благодаря уникальной конструкции.

Наушники Sennheiser Momentum True Wireless 5
Sennheiser Momentum True Wireless 5
Фото: Sennheiser

И наушники, и зарядный чехол Momentum True Wireless 5 можно разобрать с помощью небольшой отвертки. Поэтому, когда батарея окончательно разрядится, ее можно заменить.

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Аккумулятор Momentum True Wireless 5 обеспечивает до 12 часов работы на одном заряде. Общее время работы вместе с зарядным чехлом составляет 40 часов, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью. Также доступна беспроводная зарядка по стандарту Qi.

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Momentum True Wireless 5 поддерживают Dolby Atmos, пространственный звук и интерактивное отслеживание положения головы. Для подключения наушники используют Bluetooth 6.0.

Цвета Sennheiser Momentum True Wireless 5
Sennheiser Momentum True Wireless 5
Фото: Sennheiser

Кроме того, компания Sennheiser усовершенствовала амбушюры и дополнительно настроила адаптивное шумоподавление. Массив из четырех микрофонов отвечает как за шумоподавление, так и за более естественный режим прозрачности.

Наушники Momentum True Wireless выпущены в лавандово-фиолетовом, медном, джинсово-синем, графитовом и кремовом цветах. Все пять вариантов имеют металлическое покрытие. Начало продаж запланировано на 3 сентября.

  • Цена Sennheiser Momentum True Wireless 5 — 299,95 долларов (около 13 388 грн).

Напомним, что наушники открытого типа Beyerdynamic Amiron ZERO превзошли по некоторым параметрам более дорогую модель популярного бренда Bose.

Фокус также сообщал, что Realme выпустила TWS-наушники Buds Air 8 Pro с усовершенствованным шумоподавлением и фирменным звучанием.