Более дешевые наушники с хорошим звуком: эксперт посоветовала лучшую альтернативу Bose (фото)

Наушники открытого типа Beyerdynamic Amiron ZERO не только обеспечивают отличное звучание, но и превосходят более дорогую модель популярного бренда Bose по некоторым параметрам.

По результатам тестирования Beyerdynamic Amiron ZERO оказались лучшими открытыми наушниками, обойдя Bose Ultra Open Earbuds. К такому выводу пришла обозревательница техники портала Tom's Guide Эшли Тайм.

Что показали тесты наушников Bose Ultra Open Earbuds

Bose Ultra Open Earbuds Фото: Tom's Guide

Сначала эксперт опробовала открытые наушники Bose Ultra Open Earbuds, которые славятся потрясающим звучанием басов. Несмотря на действительно великолепное басовое звучание, наушники разочаровали отсутствием детализации.

Тимэ отметила, что возлагала большие надежды на Bose Ultra Open Earbuds из-за их высокой цены и элегантного дизайна, однако звук был несколько неестественным, а музыка звучала приглушенно на средних и высоких частотах.

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Зато у Bose Buds более длительное общее время автономной работы, чем у Beyerdynamics — 27 часов против 20 часов. Эти наушники также станут лучшим выбором для тех, кому важны такие функции, как пространственный звук с отслеживанием движения головы.

Цена наушников Bose Ultra Open Earbuds в Украине — от 13 500 до 19 999 грн.

Впечатления от Beyerdynamic Amiron ZERO

Beyerdynamic Amiron ZERO Фото: Tom's Guide

Beyerdynamic Amiron ZERO имеют такую же конструкцию клипсы, как и Bose Ultra Open Earbuds. При этом наушники Beyerdynamic оказались более удобными, поскольку они очень гибкие.

Студийная настройка Beyerdynamics Amiron ZERO обеспечивает четкие высокие частоты и естественное звучание, тогда как наушники Bose звучат почти искусственно и неестественно.

Еще одним преимуществом Amiron ZERO является долговечность. Beyerdynamic предлагает защиту от пыли и брызг, тогда как Bose обещает лишь устойчивость к брызгам воды.

Цена Beyerdynamics Amiron ZERO в Украине — от 7 750 грн до 8 100 грн.

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