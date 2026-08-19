Дешевші навушники з хорошим звуком: експертка порадила кращу альтернативу Bose (фото)

Навушники відкритого типу Beyerdynamic Amiron ZERO не лише пропонують чудове звучання, але й перевершують дорожчу модель від популярного бренду Bose за деякими параметрами.

За результатами тестування Beyerdynamic Amiron ZERO виявились найкращими відкритими навушниками, обійшовши Bose Ultra Open Earbuds. Такого висновку дійшла оглядачка техніки порталу Tom's Guide Ешлі Тіме.

Що показали тести Bose Ultra Open Earbuds

Bose Ultra Open Earbuds Фото: Tom's Guide

Спочатку експертка випробувала відкриті навушники Bose Ultra Open Earbuds, які славляться приголомшливим звучанням басів. Попри справді чудове басове звучання, навушники розчарували відсутністю деталізації.

Тіме зазначила, що мала високі очікування від Bose Ultra Open Earbuds через преміальну ціну та елегантний дизайн, проте звук був дещо неприродним, а музика звучала приглушено на середніх та високих частотах.

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Натомість Bose Buds мають довший загальний час роботи від батареї, ніж Beyerdynamics — 27 годин проти 20 годин. Ці навушники також будуть кращим вибором для тих, кому важливі такі функції, як просторовий звук з відстеженням руху голови.

Ціна Bose Ultra Open Earbuds в Україні — від 13 500 до 19 999 грн.

Враження від Beyerdynamic Amiron ZERO

Beyerdynamic Amiron ZERO Фото: Tom's Guide

Beyerdynamic Amiron ZERO мають таку ж конструкцію кліпси, як і Bose Ultra Open Earbuds. При цьому навушники Beyerdynamic виявились зручнішими, оскільки вони дуже гнучкі.

Студійне налаштування Beyerdynamics Amiron ZERO забезпечує чіткі високі частоти та природне звучання, тоді як навушники Bose звучать майже штучно та штучно.

Ще однією перевагою Amiron ZERO є довговічність. Beyerdynamic пропонує захист від пилу та бризок, тоді як Bose обіцяє лише стійкість до бризок води.

Ціна Beyerdynamics Amiron ZERO в Україні — від 7 750 грн до 8 100 грн.

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