Бюджетні бездротові навушники з гарним звуком: названо найкращу модель 2026 року

Цього року компанія Realme випустила TWS-навушники Buds Air 8 Pro з вдосконаленим шумозаглушенням та фірмовим звуком високої якості.

Фокус проаналізував характеристики та відгуки експертів щодо навушників. Ділимося щирими враженнями оглядачів.

Звук та функції

Realme Buds Air 8 Pro оснащені модулем Bluetooth 6.1 із підтримкою кодеків AAC та LHDC 5.0. За замовчуванням модель забезпечує насичений басовий звук, який можна налаштувати за допомогою функції Golden Sound у додатку Realme Link. Персональний тест слуху змінює профіль на детальне та чисте звучання. Підтримується технологія Triple-device multipoint для одночасної роботи з трьома джерелами звуку.

Загальне звучання навушників вражає об’ємністю, особливо в цьому ціновому сегменті.

Автономність та активне шумозаглушення

Система активного шумозаглушення (ANC) ефективно нейтралізує зовнішні шуми та гуркіт транспорту — у цьому поколінні Realme збільшила глибину шумозаглушення до 55 дБ. Час роботи від одного заряду становить до 6,5 годин із увімкненим ANC (і до 12 годин без нього), а чохол забезпечує ще два цикли підзарядки через порт USB-C. Корпус навушників захищений від вологи та поту за стандартом IP55, а алгоритми мікрофонів забезпечують чітку передачу мови під час дзвінків.

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Переваги та недоліки Realme Buds Air 8 Pro

Переваги

Ефективна система активного шумозаглушення (ANC) та режим прозорості.

Висока якість передачі голосу під час телефонних дзвінків.

Підтримка сучасного протоколу Bluetooth 6.1 та Hi-Res аудіо.

Регулювання гучності за допомогою свайпів.

Ігровий режим (45 мс).

Недоліки

Не передбачено бездротову зарядку чохла.

Захист корпусу від вологи та поту базовий (IP55) — сильний дощ може не витримати.

Надмірні баси у заводському профілі звуку.

Зниження автономності до 5 годин при використанні кодека LHDC 5.0.

Ціна в Україні

Realme Buds Air 8 Pro — від 3395 грн

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