UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Бюджетные беспроводные наушники с хорошим звучанием: названа лучшая модель 2026 года

Realme Buds Air 8 Pro обзор
Наушники TWS Realme Buds Air 8 Pro | Фото: Скриншот

Компания Realme в этом году выпустила TWS-наушники Buds Air 8 Pro с продвинутым шумоподавлением и фирменным звуком высокого качества.

Фокус изучил характеристики и отзывы экспертов о наушниках. Делимся честными впечатлениями обозревателей.

Звук и функции

Realme Buds Air 8 Pro оснащены модулем Bluetooth 6.1 с поддержкой кодеков AAC и LHDC 5.0. По умолчанию модель предлагает плотный басовитый звук, который можно преобразовать с помощью функции Golden Sound в приложении Realme Link. Персональный тест слуха меняет профиль на детализированное и чистое звучание. Поддерживается технология Triple-device multipoint для одновременной работы с тремя источниками звука.

Общее звучание наушников впечатляет объемностью, особенно в этом ценовом сегменте.

Автономность и активное шумоподавление

Система активного шумоподавления (ANC) эффективно нейтрализует внешние шумы и гул транспорта — в этом поколении Realme увеличила глубину шумодава до 55 дБ. Время работы от одного заряда составляет до 6,5 часов с включенным ANC (и до 12 часов без него), а кейс обеспечивает еще два цикла подзарядки через порт USB-C. Корпус наушников защищен от влаги и пота по стандарту IP55, а алгоритмы микрофонов обеспечивают четкую передачу речи во время вызовов.

Відео дня

Плюсы и минусы Realme Buds Air 8 Pro

Преимущества

  • Эффективная система активного шумоподавления (ANC) и режим прозрачности.
  • Высокое качество передачи голоса во время телефонных звонков.
  • Поддержка современного протокола Bluetooth 6.1 и Hi-Res аудио.
  • Управление громкостью свайпами.
  • Игровой режим (45 мс).

Недостатки

  • Отсутствует беспроводная зарядка кейса.
  • Защита корпуса от влаги и пота базовая (IP55) — сильный дождь может не выдержать.
  • Избыточный бас в заводском профиле звука.
  • Снижение автономности до 5 часов при использовании кодека LHDC 5.0.

Цена в Украине

  • Realme Buds Air 8 Pro — от 3395 грн

Ранее сообщалось, какие проводные наушники хорошего качества можно купить за доступную цену.