Бюджетные беспроводные наушники с хорошим звучанием: названа лучшая модель 2026 года
Компания Realme в этом году выпустила TWS-наушники Buds Air 8 Pro с продвинутым шумоподавлением и фирменным звуком высокого качества.
Фокус изучил характеристики и отзывы экспертов о наушниках. Делимся честными впечатлениями обозревателей.
Звук и функции
Realme Buds Air 8 Pro оснащены модулем Bluetooth 6.1 с поддержкой кодеков AAC и LHDC 5.0. По умолчанию модель предлагает плотный басовитый звук, который можно преобразовать с помощью функции Golden Sound в приложении Realme Link. Персональный тест слуха меняет профиль на детализированное и чистое звучание. Поддерживается технология Triple-device multipoint для одновременной работы с тремя источниками звука.
Общее звучание наушников впечатляет объемностью, особенно в этом ценовом сегменте.
Автономность и активное шумоподавление
Система активного шумоподавления (ANC) эффективно нейтрализует внешние шумы и гул транспорта — в этом поколении Realme увеличила глубину шумодава до 55 дБ. Время работы от одного заряда составляет до 6,5 часов с включенным ANC (и до 12 часов без него), а кейс обеспечивает еще два цикла подзарядки через порт USB-C. Корпус наушников защищен от влаги и пота по стандарту IP55, а алгоритмы микрофонов обеспечивают четкую передачу речи во время вызовов.
Плюсы и минусы Realme Buds Air 8 Pro
Преимущества
- Эффективная система активного шумоподавления (ANC) и режим прозрачности.
- Высокое качество передачи голоса во время телефонных звонков.
- Поддержка современного протокола Bluetooth 6.1 и Hi-Res аудио.
- Управление громкостью свайпами.
- Игровой режим (45 мс).
Недостатки
- Отсутствует беспроводная зарядка кейса.
- Защита корпуса от влаги и пота базовая (IP55) — сильный дождь может не выдержать.
- Избыточный бас в заводском профиле звука.
- Снижение автономности до 5 часов при использовании кодека LHDC 5.0.
Цена в Украине
- Realme Buds Air 8 Pro — от 3395 грн
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