Недорогі дротові навушники чудової якості: яка модель стала хітом 2026 року

Внутрішньоканальні монітори KZ ZSN Pro X стали одним із найпопулярніших варіантів серед дротових навушників бюджетного класу.

Ця модель поєднує в собі деталізований звук, зручну ергономіку та доступну ціну. Фокус наводить основні характеристики, переваги та недоліки навушників.

Звучання Chi-Fi та щільне прилягання

Навушники належать до категорії Chi-Fi (китайський Hi-Fi) і вирізняються деталізованим звуком із широкою звуковою сценою. Частотний баланс налаштований за V-подібною схемою з виразними низькими та високими частотами. Це чутно не надто сильно порівняно з аналогами від Sony, де баси зазвичай привертають усю увагу. Такий профіль компенсує зовнішні акустичні перешкоди під час поїздок у транспорті або прогулянок галасливими вулицями.

Низький опір (24 Ом) гарантує високий запас гучності під час підключення до будь-яких смартфонів, планшетів або аудіоплеєрів без використання зовнішніх підсилювачів. Анатомічна завушна посадка та комплект амбушурів різних розмірів забезпечують щільну фіксацію у вушній раковині та ефективну пасивну звукоізоляцію. Кабель, що входить до комплекту, не шумить під час тертя об одяг, завдяки чому модель підходить для бігу та спортивних тренувань.

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Конструкція, переваги та недоліки

KZ ZSN Pro X оснащені знімним крученим кабелем із 2-контактними роз'ємами. У продажу представлені версії як із вбудованим мікрофоном для дзвінків, так і без нього. Знімна система полегшує заміну дроту в разі пошкодження, однак часте перепідключення з'єднувальних елементів може призвести до зносу роз'ємів.

Переваги

Висока деталізація звучання та широка аудіосцена.

V-подібний частотний профіль для комфортного прослуховування в шумних місцях.

Низький імпеданс 24 Ом для високої сумісності з будь-якими гаджетами.

Надійна фіксація за вухом та відсутність шуму від кабелю під час руху.

Якісний вбудований мікрофон та надійна пасивна шумоізоляція.

Недоліки

Поступовий знос 2-контактних роз'ємів у разі частої заміни кабелю або неналежного використання.

Ціна в Україні:

KZ ZSN Pro X — від 899 грн

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