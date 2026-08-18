Apple AirPods з вбудованими камерами вперше витекли в мережу: що вони можуть (відео)
Компанія Apple, схоже, збирається випустити нові AirPods, оснащені вбудованими камерами.
Попри нещодавні чутки про скасування так званого проєкту AirPods Ultra, в мережі з'явилося нове відео, на якому показані навушники з камерою. Ці кадри оприлюднив аналітик порталу MacRumors в X.
Як зазначають у виданні, відео було виявлене у попередній версії macOS Tahoe 26.7. Воно може вказувати на те, що AirPods з вбудованими камерами майже готові до випуску.
За даними порталу, камера на AirPods передаватиме інформацію до "візуального інтелекту", а Siri зможе відповідати на запитання про оточення власника та записувати інформацію. Так, у короткому демонстраційному ролику чоловік піднімає книгу, щоб камера в AirPods могла побачити її назву.
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"Завдяки візуальному інтелекту ваш світ стає збереженим. Бачите щось, що вам подобається? Просто попросіть мене зберегти це на потім", — каже закадровий голос.
Повідомляється, що AirPods з камерою мають кодову назву B790. Експерти припускають, що навушнки можуть бути запущені вже у вересні. Цілком ймовірно, що їх можна буде побачити на тому ж заході, де Apple представить iPhone 18 Pro , iPhone 18 Pro Max та складаний iPhone Ultra.
Нагадаємо, Realme випустила TWS-навушники Buds Air 8 Pro з вдосконаленим шумозаглушенням та фірмовим звуком високої якості.
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