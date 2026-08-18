Apple AirPods со встроенными камерами впервые утекли в сеть: что они могут (видео)

Компания Apple, похоже, собирается выпустить новые AirPods, оснащенные встроенными камерами.

Несмотря на недавние слухи об отмене так называемого проекта AirPods Ultra, в сети появилось новое видео, на котором показаны наушники с камерой. Эти кадры опубликовал аналитик портала MacRumors в X.

Анонс AirPods с камерами

Как отмечается в издании, видео было обнаружено в предварительной версии macOS Tahoe 26.7. Оно может свидетельствовать о том, что AirPods со встроенными камерами почти готовы к выпуску.

По данным портала, камера на AirPods будет передавать информацию в "визуальный интеллект", а Siri сможет отвечать на вопросы об окружении владельца и записывать информацию. Так, в коротком демонстрационном ролике мужчина поднимает книгу, чтобы камера в AirPods могла увидеть её название.

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"Благодаря визуальному интеллекту ваш мир сохраняется. Видите что-то, что вам нравится? Просто попросите меня сохранить это на потом", — говорит закадровый голос.

Сообщается, что AirPods с камерой имеют кодовое название B790. Эксперты предполагают, что наушники могут быть представлены уже в сентябре. Вполне вероятно, что их можно будет увидеть на том же мероприятии, где Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra.

Напомним, что Realme выпустила TWS-наушники Buds Air 8 Pro с усовершенствованным шумоподавлением и фирменным звуком высокого качества.

Фокус также сообщал, что компания 1MORE представила новые беспроводные наушники открытого типа AiClip S52 с поддержкой ИИ.