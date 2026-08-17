Качественный звук и ИИ-переводчик: 1MORE выпустила открытые наушники AiClip S52 (фото)

Компания 1MORE представила новые беспроводные наушники открытого типа AiClip S52 с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Наушники 1MORE AiClip S52 оснащены 11-миллиметровыми динамиками, а также функциями транскрипции и перевода с помощью ИИ. Новинка уже появилась на китайском сайте JD.

Форм-фактор 1MORE AiClip S52 оставляет ушной канал открытым. Наушники крепятся к ушам с помощью С-образной перемычки из титанового сплава толщиной 0,5 мм и четырёхточечной системы поддержки, призванной обеспечивать стабильность во время движения.

1MORE AiClip S52 Фото: 1More

Поскольку у открытых наушников часто возникают проблемы с утечкой звука, компания 1MORE внедрила в AiClip S52 технологию направленной передачи звука. По заявлению компании, она ограничивает утечку до 10–15 децибел.

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Для воспроизведения звука в 1MORE AiClip S52 используются 11-миллиметровые динамические драйверы с композитной диафрагмой. Они поддерживают стандартные кодеки SBC и AAC, а также LDAC для аудио с более высоким разрешением и включают функцию пространственной обработки звука.

1MORE AiClip S52 Фото: 1More

1MORE AiClip S52 поддерживают стандарт Bluetooth 6.0, что обеспечивает радиус действия соединения 10 метров и многоточечное соединение двух устройств. Особенностью данной модели является интеграция программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Через приложение 1MORE можно подключиться к DeepSeek, Tencent Hunyuan и Doubao для транскрипции разговоров, создания резюме и т. д.

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Программное обеспечение 1MORE AiClip S52 также включает инструмент перевода для личных разговоров, поддерживающий синхронный перевод на 17 языках. Воспроизведение, звонки и голосовой помощник управляются с помощью стандартных датчиков, которые можно настроить в приложении.

1MORE AiClip S52 Фото: 1More

Каждый наушник оснащен аккумулятором емкостью 40 мАч, обеспечивающим до 10 часов воспроизведения на одном заряде. Зарядный чехол с разъемом USB-C и емкостью 400 мАч увеличивает общее время использования до 45 часов. Наушники также имеют степень защиты IPX5, а значит, устойчивы к поту и небольшой влаге.

Цена 1MORE AiClip S52 — 103 доллара.

Напомним, что Samsung, судя по всему, готовится выпустить свои первые открытые наушники-клипсы, которые получат название Galaxy Buds Able.

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