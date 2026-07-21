Наушники Samsung нового типа уже близко: сколько будут стоить Galaxy Buds Able (фото)

Компания Samsung, судя по всему, готовится выпустить свои первые открытые наушники-клипсы, которые получат название Galaxy Buds Able.

Наушники Samsung Galaxy Buds Able могут появиться в продаже в конце сентября или октябре 2026 года. Об этом сообщает южнокорейское издание ET News со ссылкой на свои источники.

Galaxy Buds Able будут существенно отличаться от всех существующих наушников Samsung, в которых используется внутриканальная конструкция. Их дизайн будет похож на Huawei FreeClip или Sony LinkBuds.

Sony LinkBuds Clip

Наушники такого типа имеют открытую конструкцию, которая крепится к ушам, как украшение. Благодаря этому они пропускают внешний шум, чтобы пользователи могли оставаться внимательными к окружающей обстановке.

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Характеристики и цена Samsung Galaxy Buds Able пока не разглашаются. Sony LinkBuds сегодня стоят около 229 долларов, а Bose Ultra Open можно купить за 299 долларов, поэтому ожидаемая стоимость Galaxy Buds Able будет примерно в том же диапазоне.

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Напомним, что наушники CMF Buds Pro 2 от Nothing отличаются превосходным соотношением цены и качества по сравнению с большинством конкурентов.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил флагманские наушники Sony 1000X The Collexion и Bowers & Wilkins Px8 S2.